MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSosyal Haberleri Güncel HaberleriAmasya'da kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
GeriGüncel Amasya'da kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Güncel
Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)
Haber Giriş: 05.12.2020 - 14:42 | Son Güncelleme:

Amasya'da kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Amasya'da kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
Abone Olgoogle-news

AMASYA'da sokağa çıkma kısıtlamasında belediye ekipleri sokak hayvanlarına mama bıraktı.

Amasyada kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Amasya’da sokaklar boşaldı. Amasya Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekipleri de sokak hayvanları için harekete geçti. Alanlara kuru mama ve su bırakan ekipler, sokak hayvanlarını besledi. Görevliler, vatandaşlardan da sokak hayvanları için kapı önlerine su ve kuru mama bırakmalarını hatırlattı.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Sokakta yaşayan sevimli dostlarımıza her zaman mama desteğimizi sürdürüyoruz. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında belediye ekiplerimiz besleme odağında hayvanların aç ve susuz kalmaması için saha çalışmalarına devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca havaların soğuması ile birlikte can dostlarımızın etkilenmemesi için onların barınmaları için şehrimizin belirli noktalarına barınma evleri yerleştirdik” dedi.
Amasyada kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle