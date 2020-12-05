Amasya'da kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Amasya’da sokaklar boşaldı. Amasya Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekipleri de sokak hayvanları için harekete geçti. Alanlara kuru mama ve su bırakan ekipler, sokak hayvanlarını besledi. Görevliler, vatandaşlardan da sokak hayvanları için kapı önlerine su ve kuru mama bırakmalarını hatırlattı.



Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Sokakta yaşayan sevimli dostlarımıza her zaman mama desteğimizi sürdürüyoruz. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında belediye ekiplerimiz besleme odağında hayvanların aç ve susuz kalmaması için saha çalışmalarına devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca havaların soğuması ile birlikte can dostlarımızın etkilenmemesi için onların barınmaları için şehrimizin belirli noktalarına barınma evleri yerleştirdik” dedi.