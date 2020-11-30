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Almanya, (DHA)
Haber Giriş: 30.11.2020 - 16:23 | Son Güncelleme:

Almanya’da 4 gündür kayıp köpeği kurtaran itfaiye erinin duygusal anları

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Almanya’da 4 gündür kayıp köpeği kurtaran itfaiye erinin duygusal anları
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Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya'nın güneydoğusundaki ormanlık arazide 4 gün önce kaybolan Diego adlı köpek düştüğü çukurdan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarında köpeği kurtaran itfaiye erinin duygusal anları izlenme rekorları kırdı.

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya'da 4 gündür kaybolan köpekleri için Ren-Vestfalya İtfaiye ekiplerine başvurdu. İtifaiye ekipleri, Diego adlı köpeği kentin güneydoğusundaki ormanlık arazide  tespit etti. Köpeğin ormanlık arazide bir çukura düştüğünü tespit eden itfaiye ekibi, 6 saat süren çalışmanın ardından Dieogu'yu düştüğü çukurdan kurtarmayı başardı.

Almanya’da 4 gündür kayıp köpeği kurtaran itfaiye erinin duygusal anları

Bir itfaiye ekibinin kurtarma anında köpeği ağlayarak öptüğü anlar kameraya yansıdı. Köpeği kurtaran itfaiye erinin duygusal anları izlenme rekorları kırarken, itfaiye eri "kahraman" ilan edildi.

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