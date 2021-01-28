Ağaç dallarından lambader yapıyor

Merkeze bağlı Aydınpınar köyünde oturan ve işi dışında kalan boş zamanlarında bağ, bahçe işleri ile uğraşan Orhan Temel, budadığı ağaç dalları ve odun parçalarından lambader yapmaya başladı. Evinin çatı katında kendisine atölye oluşturan Orhan Temel, dekoratif ürünleri yaparken metal parça kullanmadığını, tamamen doğal ürünler yaptığını belirtti. Orhan Temel tasarımları kendisinin yaptığını ifade ederek, “Bunlar ev ve ofislere estetik katıyor. Sıfırdan başlıyorum, aslında nasıl başladığı belli olmuyor. Bittiğinde de çok farklı ürünler ortaya çıkabiliyor. Onu ben tasarlıyorum. Bu çok güzel bir durum. Bir ağaca baktığımda onunla uğraşıp, vakit geçirip, ortaya bir şey çıkartmak çok muazzam bir durum. Yaptığım işin bir özelliği daha var. Vida ve çivi kullanmıyorum. Zaten doğal olması için metalin bu ürünlerde olmaması gerekiyor. Abajurunu da kendim yapıyorum, örüyorum ve ortaya güzel bir ürün çıkıyor” dedi.



ESKİDEN ODUNLARA NASIL YAKILIR DİYE BAKIYORDU



Temel, dekoratif ürünler yapmadan önce budanmış ya da atıl durumdaki ağaçlara sobaya nasıl sığar diye baktığını dile getirerek, “Açıkçası oduna daha önce kesilir, yakılır, ısınmak için kullanılır diye bakıyordum. Ama bu tasarımlara başladıktan sonra daha farklı bakmaya başladım. Ağaçlardan daha dekoratif ürün nasıl çıkarırım diye bakıyorum. İnsanın sıfırdan bir ürün çıkarması ve başkalarının da onu beğenmesi insanı mutlu ediyor” diye konuştu.