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Güncel
Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)
Haber Giriş: 02.12.2020 - 16:23 | Son Güncelleme:

Adilcevaz'da jandarmadan 12 yaşındaki Zeynep'e doğum günü kutlaması

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Adilcevaz'da jandarmadan 12 yaşındaki Zeynep'e doğum günü kutlaması
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BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, jandarma ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan Zeynep Erçetin'in (12) doğum gününü yaptırdıkları pasta ile kutladı.

Adilcevazda jandarmadan 12 yaşındaki Zeynepe doğum günü kutlaması
Adilcevaz'da oturan Zeynep Erçetin, jandarmayı arayıp, kendisinin doğum günü olduğunu ve pasta istediğini söyledi. Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Zeynep için pasta yaptırıldı. Ekipler pastayı, Zeynep'in evine götürdü. Pastayı üfleyen Erçetin ve ailesi, jandarma ekiplerine teşekkür etti. Jandarma ekipleri, koronavirüs salgınının başladığı günden itibaren toplum sağlığı konusunda üzerlerine düşen görevleri her zaman yerine getireceklerini belirtti.

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