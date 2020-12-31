Adana'da polisten tarım işçilerinin çocuklarına mont

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci’nin talimatı doğrultusunda, dezavantajlı ailelerin çocuklarına mont vermek için harekete geçti. Saha taraması yapan ekipler, Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi’nde, çadırda yaşayan tarım işçisi ailelerin 135 çocuğunu tespit etti. Ardından montlar alınarak, çadırların olduğu bölgeye gidildi. Çocuklar, polisleri görünce çadırların önünde sıraya girerek, yeni yıl öncesi alacakları montları beklemeye başladı. Ekipler de çocuklara tek tek mont dağıtıp, giydirdi. Mutlu olduklarını dile getiren çocuklar, polislere teşekkür etti.