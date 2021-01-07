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Güncel
Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)
Haber Giriş: 07.01.2021 - 10:59 | Son Güncelleme:

Aç kalan kuşlar, yem fabrikasını mesken tuttu

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Aç kalan kuşlar, yem fabrikasını mesken tuttu
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MUŞ'ta, sıfırın altında 13 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle doğada yem bulmakta güçlük çeken kuşlar, yem fabrikasına gelmeye başladı.

Aç kalan kuşlar, yem fabrikasını mesken tuttu
Muş'ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte toprak örtüsünün karla kaplanması nedeniyle doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar, Hasköy ilçesi yolundaki yem fabrikasına gelmeye başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye kadar düştüğü kentteki yem fabrikasının çevresinden ayrılmayan yüzlerce kuş, güzel görüntüler oluşturdu. Kış mevsiminde yaklaşık 6 ay kuşların fabrikayı mesken tuttuğunu söyleyen işçiler, ürkütmemeye çalıştıklarını belirtti. 

Her yıl olduğu gibi bu sene de kar ve soğuk hava nedeniyle fabrikalarına gelen kuşları doyurabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten işletme müdürü Suat Bulut, "Bitki örtüsü tamamen karla kaplanmış. Bu nedenle kuşlar fabrikaya geliyorlar. Sabah saatlerinde yüzlerce serçe, güvercin ve karga buraya yığılıyor. Biz de onları ürkütmemeye çalışıyoruz. Ayrıca fabrika içinde de kuşlar yemleniyorlar. Bu durumdan bizler de kuşlar da memnun" diye konuştu.
Aç kalan kuşlar, yem fabrikasını mesken tuttu

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