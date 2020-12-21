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Güncel
Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)
Haber Giriş: 21.12.2020 - 15:50 | Son Güncelleme:

6 metrelik kuyuya düşen köpek, ip merdivenle kurtarıldı

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6 metrelik kuyuya düşen köpek, ip merdivenle kurtarıldı
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BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, tarladaki 6 metrelik kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince ip merdivenle kurtarıldı.

6 metrelik kuyuya düşen köpek, ip merdivenle kurtarıldı
Memiş Mahallesi Kuvvayi Milliye Caddesi kenarındaki tarlada bulunan kuyudan köpek sesi geldiğini duyanlar, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, ip merdivenle 6 metrelik kuyuya inerek, köpeği kurtardı. İtfaiye ekibi, sağlığı iyi olduğu belirlenen köpeği besleyerek, doğal ortamına bıraktı.

 

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