2020'de en çok onlar konuşuldu

Yeni nesil SCRM ve dijital medya araştırma şirketi Adba Analytics, The Brand Age Dergisi için 1 Ocak-23 Aralık 2020 aralığını baz alarak hazırladığı raporda, 2020 yılı içerisinde Twitter’da yapılan tüm paylaşımlar içerisinde çeşitli kategorilerde en çok konuşulanları listeledi.

1 Ocak-23 Aralık 2020 tarihleri arasında Twitter’da 2 milyar 135 milyon paylaşım yapan Türk kullanıcıların, günlük ortalama 40 milyon tweet attığı görülüyor. Yapılan tüm bu paylaşımların %42'si negatif, %22’si ise pozitif içeriğe sahip.



2020 Yılı Paylaşımların Genel Hacim Verileri / Global

Toplam Paylaşım: 117 milyar

Toplam Tekil Kullanıcı: 2 milyar

Toplam Erişim: 859 milyar

Toplam Görüntülenme: 689 trilyon

2020 Yılı Paylaşımların Genel Hacim Verileri / Türkiye

Toplam Paylaşım: 2.135 milyar

Toplam Tekil Kullanıcı: 180 milyon

Toplam Erişim: 15 milyar

Toplam Görüntülenme: 4 trilyon

Günlük Ortalama Paylaşım: 40 milyon

En çok paylaşım yapılan tarih: 14 Aralık (+60 milyon)

Ülke Bazlı Hacim Dağılımı

2020 yılı boyunca dünya genelinde Twitter’da en çok paylaşım yüzde 31 oranında Amerika’dan yapılırken sıralamayı yüzde 26 ile Japonya, yüzde 12 ile Brezilya takip etmektedir. Ülkemize gelindiğinde ise 180 milyon tekil kullanıcı 2 milyar paylaşım yapmıştır. Toplam erişim 15 milyar, toplam görüntülenme ise 4 trilyona ulaşmıştır. Paylaşımlar günlük bazda değerlendirildiğinde en çok paylaşımın 60 milyon ile vaka sayılarının artış dönemi olan 14 Aralık tarihinde yapıldığı görülmüştür.

1. Amerika: %31

2. Japonya: %26

3. Brezilya: %12

4. İngiltere: %5

5. Hindistan: %5

6. Endonezya: %4

7. Kore: %4

8. İspanya: %3

9. Arjantin: %3

10. Fransa: %3

En Çok Konuşulan Olaylar

Türkiye’de yılın en çok konuşulan olayları aylık bazda incelendiğinde COVID-19 hakkında yapılan paylaşımlar 69 milyonu aşarak ilk sırada yer almıştır. Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması ile ilgili paylaşımlar 7 milyona ulaşarak ikinci sırada yer alırken İzmir Depremi 3 milyonluk konuşulma hacmi ile üçüncü sırada bulunmaktadır.

1. COVID-19: +69 milyon

2. Ayasofya’nın ibadete açılması: +7 milyon

3. İzmir Depremi: +3 milyon

4. Elazığ Depremi: +2 milyon

5. Süleyman Soylu’nun istifa kararı: +963 bin

6. Avustralya yangınları: +676 bin

7. ABD Başkanlık Seçimleri: +521 bin

8. Kasım Süleymani’nin öldürülmesi: +452 bin

9. PSG-Başakşehir maçının ardından #NotoRacism paylaşımları: +448 bin

10. Berat Albayrak’ın istifa etmesi: +393 bin

En çok etkileşim alan tweet’ler

Türkiye’den yapılan paylaşımlar baz alındığında yılın en çok etkileşim alan içeriği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Temmuz tarihinde paylaştığı Ayasofya’nın ibadete açılması ile ilgili tweet olmuştur. Erdoğan’ı Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca’nın 16 Mart tarihinde yaptığı COVID-19 paylaşımı takip ederken, yine Koca’nın 13 Mart tarihli COVID-19 kuralları paylaşımı üçüncü sırada yer almıştır.

1- @RTErdogan: ‘’Hayırlı olsun.’’ (10 Temmuz 2020: 103 bin RT, 18 bin alıntı, 335 bin beğeni)

2- @drfahrettinkoca: “TANER ÖLMEZ de bizim söylediklerimizi söylüyor. Koronavirüs riskinden korunmak için 14 kural retweet’leyin, koronavirüsün yayılmasını önleyin.” (16 Mart 2020: 103 bin RT, 2 bin alıntı, 226 bin beğeni)

3- @drfahrettinkoca: “Retweet edin, koronavirüsten korunmanın 14 kuralı yayılsın.” (13 Mart 2020: 94 bin retweet, bin alıntı, 114 bin beğeni)

En Çok Bahsedilen Kullanıcılar ve Kullanılan Hashtagler

2020 yılı boyunca en çok etkileşime geçilen ve bahsedilen hesapların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Prof. Dr. Fahrettin Koca olmuştur. Bu kullanıcıları sırasıyla Ak Parti ve Millî Eğitim Bakanlığı resmî hesabı takip etmektedir.

En çok bahsedilen kullanıcılar / Türkiye (Toplam hacim)

1. @rterdogan: 58 milyon

2. @ziyaselcuk: 29 milyon

3. @drfahrettinkoca: 23 milyon

4. @akparti: 11 milyon

5. @tcmeb: 9 milyon

6. @suleymansoylu: 9 milyon

7. @abdulhamitgul: 8 milyon

8. @dbdevletbahceli: 8 milyon

9. @tcbestepe: 8 milyon

10. @beratalbayrak: 8 milyon



En çok bahsedilen kullanıcılar / Global (Toplam hacim)

1. @realdonaldtrump: 559 milyon

2. @bts_twt: 451 milyon

3. @joebiden: 135 milyon

4. @youtube: 64 milyon

5. @weareoneexo: 64 milyon

6. @blackpink: 62 milyon

7. @narendramodi: 60 milyon

8. @got7official: 51 milyon

9. @sb19official: 48 milyon

10. @realjameswoods: 46 milyon



En çok kullanılan hashtagler / Türkiye (Toplam tweet sayısı)

1. #survivor2020: 8.289.055

2. #deprem: 2.936.161

3. #evdekal: 2.248.215

4. #covid19: 1.482.949

5. #milliteknolojihamlesi: 1.460.348

6. #ayasofyacamii: 1.354.083

7. #millihesaplaryanyana: 1.154.639

8. #coronavirus: 1.057.493

9. #azerbaycan: 987.708

10. #birliktebaşaracağız: 986.122



En çok kullanılan hashtagler / Global (Toplam tweet sayısı)

1. #covid19: 24.833.332

2. #amas: 15.030.701

3. #coronavirus: 14.513.157

4. #bts: 12.877.191

5. #endsars: 8.311.402

6. #mamavote: 8.017.543

7. #got7: 5.675.437

8. #blackpink: 5.254.385

9. #master: 3.078.947



Paylaşımların İçeriği

Türkiye’de 2020 yılı boyunca yapılan paylaşımların pozitif ve negatif dağılımı incelendiğinde iletilerin yüzde 22’sinin pozitif, yüzde 42‘sinin negatif, yüzde 36’sının ise haber, kampanya, çekiliş gibi olumlu-olumsuz herhangi bir yargı belirtmeyen nötr içerikli paylaşımlardan oluştuğu görülmektedir.



Dünyada 2020 yılı boyunca yapılan paylaşımlara dair sosyal mecralarda yapılan paylaşımların içeriği analiz edildiğinde iletilerin yüzde 27’sinin pozitif, yüzde 22‘sinin negatif, yüzde 51’inin ise haber, kampanya, çekiliş gibi herhangi bir yargı belirtmeyen nötr içerikli paylaşımlardan oluştuğu görülmektedir.

Paylaşımların içeriği / Türkiye

Pozitif: %22

Negatif: %42

Nötr: %36

Paylaşımların içeriği / Global

Pozitif: %27

Negatif: %22

Nötr: %51

En Çok Paylaşım Yapan Şehirler

2020 yılında Türkiye’nin en çok paylaşım yapan şehirleri listelendiğinde 309 milyonun üzerinde paylaşım ile İstanbul’un ilk sırada yer aldığı görülmektedir. İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etmektedir.

Dünya genelinde en çok paylaşım yapan şehirlerde ise yaklaşık 673 milyon ile New York ilk sırada yer almaktadır. New York’u sırasıyla Lagos, London, Los Angeles ve Atlanta takip etmektedir.

En çok paylaşım yapan şehirler / Türkiye

1. İstanbul: 309.702.267

2. Ankara: 48.887.643

3. İzmir: 46.146.070

4. Bursa: 19.836.330

5. Antalya: 17.012.735

6. Adana: 14.076.030

7. İzmit: 10.669.663

8. Mersin: 8.471.536

9. Eskişehir: 7.999.251

10. Samsun: 7.589.139

En çok paylaşım yapan şehirler / Global

1. New York: 673.526.305

2. Lagos: 433.421.045

3. London: 380.671.046

4. Los Angeles: 323.890.345

5. Atlanta: 254.469.294

6. Manila: 222.666.663

7. Chicago: 185.114.032

8. Washington: 166.434.207

9. Houston: 154.622.804

10. Kuala Lumpur: 137.434.208



En çok kullanılan kelimeler

Yıl boyunca Türkiye’de yapılan paylaşımlarda en sık kullanılan kelimeler incelendiğinde COVID-19, virüs, sağlık, Elazığ, kadın kelimeleri öne çıkmaktadır. Dünya çapında yapılan paylaşımlarda ise en sık kullanılan kelimeler love, time, Trump, president, happy, shit olmuştur.

En Çok Konuşulan Markalar

Gıda, giyim, kozmetik, otomobil, inşaat gibi 35 üzeri sektör içerisinden, yıl boyunca en çok konuşularak öne çıkan markalarda Türk Hava Yolları 1 milyon 266 binin üzerinde bir hacim ile ilk sırada yer almıştır. Vodafone, Türk Hava Yolları’na yakın bir hacimle ikinci sırada bulunurken Trendyol, Turkcell ve Türk Telekom listenin devamında yer almaktadır.

Türk Hava Yolları: 1.266.2742.

Vodafone: 1.220.9823.

Trendyol: 1.184.2084.

Türk Telekom: 964.7805.

Turkcell: 934.766



En Çok Konuşulan Bankalar

Türkiye’de bankacılık sektörününde yer alan markalar analiz edildiğinde VakıfBank 491 bin hacimle ilk sırada yer almaktadır. İş Bankası ikinci sırada yer alırken, Ziraat Bankası üçüncü sırada listeye girmiştir.

VakıfBank: 491.6722.

İş Bankası: 471.3033.

Ziraat Bankası: 423.1734.

Halkbank: 422.2945.

Akbank: 214.763



En Çok Konuşulan Telefon Markaları

Hayatımızın her anında yer alan telefon markaları arasında rakiplerine nazaran açık ara farkla en yüksek hacme iPhone’un ulaştığı görülmektedir. iPhone’u 350 bine yaklaşan hacmiyle Samsung, 300 binlik hacimle Huawei takip etmektedir.

iPhone: 887.5142.

Samsung: 341.8503.

Huawei: 306.5634.

Xiaomi: 281.8905.

Oppo: 60.839



En Çok Konuşulan Telekomünikasyon Markaları 2020 yılında Türkiye’de telekomünikasyon kategorisinde yer alan şirketler arasında 1 milyonun üzerinde konuşulma oranıyla Vodafone ilk sırada yer almıştır. Turkcell ikinci sırada, Türk Telekom ise üçüncü sırada bulunmaktadır.1. Vodafone: 1.220.9822. Türk Telekom: 964.7803. Turkcell: 934.7664. TurkNet: 150.5435. Türksat: 111.952

En Çok Konuşulan Sivil Toplum KuruluşlarıUlusal ve uluslararası birçok alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının 2020 analizlerinde Kızılay 2 milyon 662 bin hacim ile ilk sırada yer almaktadır. Kızılay’ı 1 milyon 455 bin hacim ile AFAD takip etmiştir. Üçüncü sırada ise Haluk Levent’in öncüsü olduğu Ahbap Platformu yer almaktadır.1. Kızılay: 2.662.6182. AFAD: 1.455.0193. AHBAP Platformu: 486.5574. LÖSEV: 225.6365. İHH: 213.485



En Çok Konuşulan Otomotiv Markaları2020 yılı içerisinde otomotiv sektörüne dair yapılan konuşulmalarda 646 bin ileti ile ilk sırada yer alan marka Mercedes olmuştur. BMW ise 258 bin paylaşım ile ikinci sırada bulunurken, Ford 217 bin ileti ile üçüncü sırada yer almıştır.1. Mercedes: 646.1842. BMW: 258.1033. Ford: 217.9114. Renault: 177.5475. Audi: 155.484



En Çok Konuşulan Online Alışveriş Platformları2020 yılı içerisinde oluşan karantina süreçleri, online alışveriş sektörünü olumlu yönde etkilemiştir. Yıl boyunca online alışveriş sektöründe Trendyol 1 milyon hacim ile ilk sırada yer almıştır. Trendyol’u 414 bin ile Hepsiburada, 300 bin ile Sahibinden.com, 236 bin ile Yemeksepeti takip etmiştir.1. Trendyol: 1.184.2082. Hepsiburada: 414.2523. Sahibinden: 300.1984. Yemeksepeti: 236.3275. Getir: 210.369



En Çok Konuşulan Zincir Marketler2020 yılı içerisinde en çok bahsi geçen zincir marketlerde ilk sırayı 223 bin ileti ile Migros almıştır, BİM 185 bin ileti ile ikinci sıradadır. A101 ise 120 bin ileti ile üçüncü sırada bulunmaktadır.1. Migros: 223.3582. BİM: 185.0753. A101: 120.7604. CarrefourSA: 64.8755. ŞOK: 12.607



En Çok Konuşulan Giyim MarkalarıHazır giyim markaları arasında 235 bin ileti ile en yüksek hacme sahip marka LC Waikiki olmuştur. DeFacto 135 bin ileti ile ikinci sırada bulunurken, Koton 110 bin ile üçüncü sırada yer almıştır.1. LC Waikiki: 235.8822. DeFacto: 135.1763. Koton: 110.0504. Mavi: 100.3575. Zara: 92.092



En Çok Konuşulan Kargo MarkalarıYıl boyunca en çok konuşulan kargo şirketleri incelendiğinde ilk sırada Aras Kargo görülmektedir. İkinci sırada MNG Kargo bulunurken, üçüncü sırada ise Sürat Kargo yer almıştır.1. Aras: 242.6142. MNG: 223.0783. Sürat: 197.2554. Yurtiçi: 190.8335. PTT: 176.840En Çok Konuşulan Alkolsüz İçecek Markaları2020 yılı içerisinde en çok bahsi geçen alkolsüz içecek markalarına bakıldığında 816 bin ileti ile ilk sırada Coca-Cola’nın yer aldığı görülmektedir. 778 bin ileti ile Fanta ikinci sıradayken 109 bin ileti ile Redbull üçüncü sırada bulunmaktadır.1. Coca-Cola: 816.1072. Fanta: 778.9103. Redbull: 109.7794. Pepsi: 79.8805. Didi: 50.357

En Çok Konuşulan Süt Ürünleri MarkalarıYıl boyunca konuşulan Süt ürünleri markaları arasında en yüksek hacme sahip marka 129 bin ileti ile Sütaş olmuştur. 127 bin ileti ile Sütaş’ı, Torku takip etmektedir. İçim ise 22 bin ileti ile üçüncü sırada yer almıştır.1. Sütaş: 129.2132. Torku: 127.3663. İçim: 22.1624. Pınar: 14.7245. SEK: 5.661



En Çok Konuşulan İnternet Siteleri2020 yılı içerisinde en çok bahsi geçen internet sitelerinde birinci sıra açık ara YouTube’un olmuştur. Ekşi Sözlük 489 bin ileti ile ikinci bulunurken, Onedio 317 bin ileti ile üçüncü sıradadır.1. YouTube: 25.450.4692. Ekşi Sözlük: 489.1563. Onedio: 317.3914. Web Tekno: 210.4615. İnci Sözlük: 69.092



En Çok Konuşulan Forum SiteleriYıl içerisinde en çok içerik paylaşılan forum sitelerinde birinci sırada Ekşi Sözlük yer almaktadır. Donanımhaber 6.3 milyon ile ikinci sırada yer alırken, Sikayetvar 5.5 milyon içerik ile üçüncü sıradadır.1. Ekşi Sözlük: 11.138.0982. Donanım Haber: 6.392.0783. Şikayet Var: 5.587.8034. Memurlar Net: 741.0205. Kadınlar Kulübü: 637.794

En Çok Konuşulan Video Konferans ve İletişim PlatformlarıCOVID-19 ile beraber eğitim ve iş hayatının evlerimizden devam etmesiyle başlayan süreçte hayati öneme sahip olan uygulamalar arasında en çok konuşulan platform Zoom olmuştur. Zoom’u EBA TV ve Skype takip etmektedir. 1. Zoom: 312.8462. EBA TV: 273.5923. Skype: 147.1054. Discord: 32.9105. Microsoft Teams: 12.956En Çok Konuşulan Uygulamalar2020 yılının en çok konuşulan uygulamalarında YouTube ilk sırada yer almıştır. Instagram ikinci sırada gelirken WhatsApp üçüncü sırada öne çıkmıştır.1. YouTube: 5.372.5682. Instagram: 2.178.4583. WhatsApp: 1.174.1654. Facebook: 739.3365. TikTok: 651.865

En Çok Konuşulan Spor Gazetecileri ve YorumcularıFutbol gündemini belirleyen spor gazetecileri içerisinde yıl boyunca adından sıkça söz ettiren genç muhabir Yağız Sabuncuoğlu ilk sırada yer almıştır. Sabuncuoğlu’nu Sercan Hamzaoğlu ve Rıdvan Dilmen takip etmektedir.1. Yağız Sabuncuoğlu: 437.1522. Sercan Hamzaoğlu: 352.3283. Rıdvan Dilmen: 316.9744. Ahmet Çakar: 294.6665. Emre Bol: 186.439

En Çok Etkileşim Alan Futbol KulüpleriYılın en çok etkileşim alan futbol kulübü, 4 milyonun üzerinde paylaşım ile Fenerbahçe olmuştur. Fenerbahçe’yi 3 milyon ile Galatasaray, 2 milyon ile Beşiktaş takip etmektedir. Yabancı futbol kulüpleri arasında Twitter hesabı en çok etkileşim alan kulüpler sıralandığında Manchester United 8 milyonluk etkileşimiyle ilk sırada yer alırken, Liverpool ve Arsenal takip etmiştir.En çok etkileşim alan futbol kulüpleri / Türkiye1. Fenerbahçe: 4.377.1132. Galatasaray: 3.005.7103. Beşiktaş: 2.269.8414. Trabzonspor: 901.3365. İstanbul Başakşehir: 352.701

En çok etkileşim alan futbol kulüpleri / Global1. Manchester United: 8.211.6202. Liverpool: 7.207.5263. Chelsea: 7.175.3184. Arsenal: 6.342.9145. Barcelona: 4.851.794

En Çok Konuşulan Teknik DirektörlerYılın en popüler teknik direktörlerinin yer aldığı analizde ilk sırada açık ara farkla Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yer almıştır. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ikinci, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ise üçüncü sırada bulunmaktadır.1. Fatih Terim: 2.172.3112. Sergen Yalçın: 794.6323. Erol Bulut: 539.7824. Ersun Yanal: 517.5425. Şenol Güneş: 292.706

En Çok Konuşulan FutbolcularYılın en çok konuşulan futbolcusu 700 bin üzerinde paylaşım ile Galatasaraylı futbolcu Falcao olmuştur. Falcao’yu takım arkadaşları Muslera, Belhanda ve Arda Turan takip etmektedir. Dünya genelinde en çok konuşulan futbolcular arasında 41 milyonun üzerinde paylaşım ile Messi ilk sırada yer almıştır. Messi’yi 29 milyon ile Ronaldo, 28 milyon ile Neymar takip etmektedir. En çok konuşulan futbolcular / Türkiye1. Falcao: 764.0102. Muslera: 547.4883. Belhanda: 540.9314. Arda Turan: 442.7095. Emre Belözoğlu: 428.2436. Onyekuru: 314.6757. Gökhan Gönül: 314.5408. Vedat Muriqi: 299.3309. Burak Yılmaz: 282.22810. Ozan Tufan: 276.346En çok konuşulan futbolcular / Global1. Messi: 41.144.2262. Ronaldo: 29.332.9413. Neymar: 28.174.1964. Mbappe: 4.368.2875. Zlatan İbrahimovic: 3.387.731



En Çok Konuşulan Sporcular

Boks, basketbol, karate, jimnastik, yüzme ve halter gibi birçok spor dalının dahil edildiği analizde en çok konuşulan isim Shane Larkin olmuştur. Larkin’i Nando de Colo, Eda Erdem ve İrem Yaman takip etmektedir. Dünya çapında en çok konuşulan sporculara bakıldığında LeBron James 41 milyon paylaşım ile açık ara farkla ilk sırada yer almıştır. James Harden ikinci sırada bulunurken Kevin Duran, Luka Doncic ve Rafael Nadal listeye giren diğer sporculardır.



En çok konuşulan sporcular / Türkiye

Shane Larkin: 48.6712. Nando de Colo: 42.3173. Eda Erdem: 36.6924. İrem Yaman: 35.8275. Emre Sakçı: 31.636



En çok konuşulan sporcular / Global

LeBron James: 41.013.5772. James Harden: 10.386.7943. Kevin Durant: 3.573.8704. Luka Doncic: 3.055.7245. Rafael Nadal: 2.573.471



En Çok Konuşulan Organizasyonlar

Popüler ödül törenleri, etkinlikler ve organizasyonlar içerisinde ise en yüksek hacim Teknofest’e aittir. Formula 1’in bu yıl Türkiye’de gerçekleşen ayağı ise yılın son dönemine yakın olmasına rağmen ikinci sıraya yerleşmiştir. 2020 yılında birçok uluslararası organizasyon pandemi nedeniyle iptal edilmiş ya da online olarak gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen organizasyonlar arasında yer alan UEFA Şampiyonlar Ligi 25 milyonluk ileti ile ilk sırada yer almaktadır.



En çok konuşulan organizasyonlar / Türkiye

Teknofest: 1.940.9182. Formula 1: 592.3073. Altın Kelebek: 133.3164. Altın Portakal: 50.2945. Altın Koza: 15.615



En çok konuşulan organizasyonlar / Global

UEFA Şampiyonlar Ligi: 25.514.3982. Grammy Ödülleri: 22.879.1833. Oscar Ödülleri: 13.320.6094. UEFA Avrupa Ligi: 6.908.4515. US Open: 4.397.096



En Çok Konuşulan Oyunlar

Gaming sektörü açısından verimli olan 2020 yılının en çok konuşulan oyunu 471 bin ileti ile PUBG olmuştur. PUBG’yi CS:GO, Valorant, GTA5 ve League of Legends takip etmektedir. PUBG: 25.514.3982. CS:GO: 22.879.1833. Valorant: 13.320.6094. GTA5: 6.908.4515. League of Legends: 4.397.096



En Çok Konuşulan Espor TakımlarıPopülerliği gün geçtikçe artan espor takımlarının başında 33 bin ileti ile 1907 Fenerbahçe gelmektedir. SuperMassive ikinci sırada yer alırken Beşiktaş üçüncü sırada bulunmaktadır. Dünya genelinde bakıldığında yılın en çok konuşulan espor takımı yaklaşık 2 milyon ileti ile G2 Eports olmuştur. Fnatic 800 binin üzerinde paylaşım ile ikinci, Team SoloMid ise 596 bin ile üçüncü sıradadır. En çok konuşulan espor takımları / Türkiye1. 1907 Fenerbahçe: 33.1232. SuperMassive: 28.7293. Beşiktaş: 24.8764. Galatasaray: 18.9275. Dark Passage: 18.387En çok konuşulan espor takımları / Global1. G2 Esports: 1.954.1092. Fnatic: 858.5813. Team SoloMid: 596.8154. San Francisco Shock: 289.1595. Team Secret: 283.774



En Çok Konuşulan Yayıncı ve Espor OyuncularıEvde geçirilen sürenin arttığı ve gamerların Twitch yayınlarına gömüldüğü 2020 yılının en çok konuşulan yayıncısı Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç olmuştur. Sonuç’u Cantuğ Özsoy (Unlost) ve Ferit Karakaya (wtcN) takip etmiştir. Dünyada bilgisayar ve mobil oyunlar ile ilgili içerikler ve espor turnuvaları ile en çok etkileşim alan oyuncular James Eubanks, Lan Porter ve Soren Bjerg olmuştur.En çok konuşulan yayıncı ve espor oyuncuları / Türkiye1. Ahmet Sonuç (Jahrein): 33.1232. Cantuğ Özsoy (UNLOST): 28.7293. Ferit Karakaya (wtcN): 24.8764. İrfan Tükek (armutlol): 18.9275. Asım Cihat (fabFabulous): 18.387En çok konuşulan yayıncı ve espor oyuncuları / Global1. James Eubanks: 267.1502. Lan Porter: 261.9993. Soren Bjerg: 189.8854. T1 Faker: 153.3595. Hikaru Nakamura: 84.757

En Çok Konuşulan TV KanallarıEvde geçirdiğimiz vaktin arttığı 2020 yılında en çok konuşulan TV kanalı 1.7 milyon ileti ile FOX olmuştur. FOX’u en yakın rakibi ATV 1.4 milyon ileti ile takip etmiştir. 1. FOX: 1.792.3202. ATV: 1.410.5993. Show TV: 1.110.7284. Star TV: 1.109.7815. Kanal D: 852.7686. TV 8: 700.5667. TRT 1: 568.917



En Çok Konuşulan Dijital Yayın PlatformlarıYılın en çok konuşulan dijital yayın platformu tahmin edilebileceği üzere Netflix olmuştur. Netflix’i Digiturk, BluTV, D-Smart ve Tivibu takip etmektedir. 1. Netflix: 504.5652. Digiturk: 280.2673. BluTV: 144.3924. D-Smart: 122.6935. Tivibu: 101.8046. Exxen: 55.5667. Amazon Prime: 46.846



En Çok Konuşulan TV DizileriSen Çal Kapımı dizisi, oyuncu kadrosu ve sürükleyici bölümleriyle hakkında en çok paylaşım yapılan dizi olurken, Hercai pandemi döneminde ara vermesine karşın popülaritesini devam ettirmiştir.1. Sen Çal Kapımı: 700.8092. Hercai: 553.7753. Çukur: 541.2694. Bay Yanlış: 516.9335. Sefirin Kızı: 452.5116. Doğduğun Ev Kaderindir: 420.2667. Ramo: 260.3258. Masumlar Apartmanı: 218.2119. Menajerimi Ara: 211.65410. Kırmızı Oda: 193.605



En Çok Konuşulan TV ProgramlarıPopüler televizyon programlarında Survivor her yıl olduğu gibi 2020’de de en çok konuşulanlar listesinin başında yer almıştır. MasterChef ikinci sırada listeye girerken, tartışma programı Teke Tek yılın en çok konuşulan üçüncü programı olmuştur.1. Survivor: 12.642.1952. MasterChef: 914.0803. Teke Tek: 891.2324. Müge Anlı ile Tatlı Sert: 577.8405. Tarafsız Bölge: 381.193

En Çok Konuşulan FilmlerSalgın sebebiyle beyazperdeye uzak kaldığımız yılın en çok konuşulan filmi Dokuz Kere Leyla olmuştur. Dokuz Kere Leyla’yı Türkler Geliyor, Aşk Tesadüfleri Sever 2 ve Parazit takip etmektedir.1. Dokuz Kere Leyla: 94.3682. Türkler Geliyor: 52.9303. Aşk Tesadüfleri Sever 2: 32.9884. Parazit: 26.6975. Platform: 24.121



En Çok Konuşulan DizilerEvde geçirilen vakitlerin uzadığı ve dizi izleme oranlarının yükseldiği 2020’de kendinden en çok bahsettiren diziler 4. sezonuyla dönen La Casa De Papel, 3. sezonunda yine büyük ilgi gören gençlik dizisi Elite ve yine 3. sezonu yayınlanan Ozark olmuştur.1. La Casa De Papel: 152.7972. Elite: 83.9533. Ozark: 77.8354. Dark: 67.0745. Peaky Blinders: 41.7926. Walking Dead: 37.1487. The Crown: 23.8818. Brooklyn Nine Nine: 22.4079. After Life: 22.25910. The Mandalorian: 21.522



En Çok Konuşulan Kadın OyuncularProjeleriyle en fazla paylaşıma konu olan kadın oyuncu, Sen Çal Kapımı’da dizisindeki rolü ve aktif sosyal medya kullanımıyla Hande Erçel olurken, Erçel’i Demet Özdemir ve Neslihan Atagül izlemektedir.1. Hande Erçel: 501.3502. Demet Özdemir: 462.5163. Neslihan Atagül: 361.4564. Ebru Şahin: 356.9255. Özge Gürel: 268.3196. Ece Yaşar: 247.0767. Birce Akalay: 184.6148. Hazal Subaşı: 177.9899. Elçin Sangu: 113.43510. Esra Bilgiç: 73.413



En Çok Konuşulan Erkek OyuncularProjeleriyle en fazla paylaşıma konu olan erkek oyuncu Can Yaman olurken, Yaman’ı Engin Akyürek, Kerem Bürsin ve Alp Navruz takip etmektedir. 1. Can Yaman: 627.9322. Engin Akyürek: 593.5233. Kerem Bürsin: 486.1084. Alp Navruz: 414.9935. İbrahim Çelikkol: 317.4436. Akın Akınözü: 271.5477. Cihangir Ceyhan: 260.3258. Aras Bulut İynemli: 183.9249. Uraz Kaygılaroğlu: 181.16610. Murat Yıldırım: 125.126



En Çok Konuşulan YönetmenlerSalgın nedeniye film projeleri ertelenirken birçoğu da vizyona girme şansı bulamamıştır. En çok konuşulan yerli yönetmenler sırasıyla Mahsun Kırmızıgül, Yılmaz Erdoğan ve Zeki Demirkubuz olmuştur.1. Mahsun Kırmızıgül: 284.7962. Yılmaz Erdoğan: 64.5573. Zeki Demirkubuz: 57.3244. Nuri Bilge Ceylan: 51.6465. Onur Saylak: 48.198

En Çok Konuşulan Sunucular2020’nin en popüler programı Survivor’ın yorum programı sunucusu Hakan Hatipoğlu ve gündeme oturan birçok olayı çözüme kavuşturan Müge Anlı ilk sıralarda yer almıştır.1. Hakan Hatipoğlu: 577.2322. Müge Anlı: 503.5483. Esra Erol: 163.4554. Pelin Çift: 149.8005. Murat Ceylan: 118.501



En Çok Konuşulan FenomenlerSurvivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven, en popüler fenomenler listesinde ilk sıralarda yer alırken Önder Şeren üçüncü sırada bulunmaktadır.1. Barış Murat Yağcı: 3.891.7732. Cemal Can Canseven: 1.761.3063. Önder Şeren: 965.5914. Danla Bilic: 637.9365. Oğuzhan Uğur: 444.6696. Enes Batur: 430.5417. CZN Burak: 407.3548. Çağrı Taner: 406.2739. Aykut Elmas: 277.42810. Reynmen: 266.004



En Çok Konuşulan SanatçılarŞarkılarının yanında sosyal sorumluluk projeleri ile gündeme gelen Haluk Levent, 2020 yılının en çok konuşulan sanatçısı olmuştur. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gökhan Özoğuz ikinci, Demet Akalın ise üçüncü sırada yer almaktadır.

1. Haluk Levent: 3.689.9202. Gökhan Özoğuz: 1.270.1953. Demet Akalın: 829.4464. Sezen Aksu: 542.8195. Cem Yılmaz: 531.8056. Hadise: 483.3367. Yıldız Tilbe: 430.9468. Tarkan: 359.0889. Aleyna Tilki: 250.52310. Murat Boz: 181.031

Araştırma Yöntemi• Paylaşımlar 1 Ocak 2020-23 Aralık 2020 tarih aralığını kapsamaktadır.• Raporun genel hacim verilerini içeren ilk bölümünde sadece Twitter paylaşımları yer alırken; 2020'nin en çok konuşulanları bölümünde Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, haber siteleri, bloglar, forumlar gibi mecralar da analize dahil edilmiştir. • Organik verilere ulaşmak için konularla ilgisiz paylaşımlar ve bot hesapların paylaşımları temizlenmiş ve rapordaki verilere dahil edilmemiştir. Bazı konularda sadece Twitter resmi hesaplarının etkileşim (mention, retweet, reply) bilgilerine yer verilmiştir.• Siyasi isimler, sponsorluklar ve spor paylaşımları, ilgili kategorilerin haricinde kalan bölümlerden çıkarılmıştır.