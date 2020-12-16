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Burcu MUTLU- Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 16.12.2020 - 13:30 | Son Güncelleme:

20 yıldır sahillerde dedektör ile altın ve madeni para arayıp, çöp topluyor

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20 yıldır sahillerde dedektör ile altın ve madeni para arayıp, çöp topluyor
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Bahri Maviçiçek (52) 20 yıldır sahillerde dedektör ile altın ve madeni para arıyor. Bu yıl 4 yüzük, 1 kolye ve 1 küpe bulan Maviçiçek, altın ve para ararken, çöpleri de temizliyor.

20 yıldır sahillerde dedektör ile altın ve madeni para arayıp, çöp topluyor
Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş sahilleri, yaklaşık 3 gün süren yağmurun ardından turistlerin düşürdüğü değerli eşya ve madeni paraları arayanların akınına uğradı.

Alanyalı dalgıç Bahri Maviçiçek de sahile gelip, dedektör ile madeni para ve altın aradı. 20 yıldır sahillerde altın ve para aradığını anlatan Maviçiçek, turistlerin bıraktığı çöpleri de temizlediğini aktardı. Maviçiçek, "Koronavirüsten dolayı 2020 yılımız kötü geçti. Çevre temizliğine biraz dikkat edelim lütfen. Herkes çöpleri, kapakları yere atıyor. Arkadaşlarıma da her zaman toplamalarını söylüyorum. Ama Allah'tan ümit kesilmez, denizden herkese ekmek çıkar" dedi.

'4 YÜZÜK, 1 KOLYE, 1 KÜPE VE BOL BOL KAPAK BULDUM'

Maviçiçek, "Bu sene dört yüzük, bir kolye, bir de küpe buldum ama kapak daha çok buldum. İnsanı uğraştırıyor. Ama en azından spor yapıyorum. Hem spor hem kazanç yani. Herkese tavsiye ediyorum. Boş boş gezeceklerine denizin kenarında temizlik yapsınlar. Bütün varımızı yoğumuzu denize borçluyuz. Çevremize daha dikkatli olalım" diye konuştu.

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