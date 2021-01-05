Tokyo'daki balık pazarında geleneksel yeni yıl mezatı

Japonya’daki Toyosu Balık Pazarında yapılan geleneksel yeni yıl mezatında 208 kilogramlık mavi yüzgeçli bir orkinos 1.5 milyon liraya alıcı buldu.

Japonya'da her yeni yılda geleneksel olarak gerçekleştirilen balık mezatı bu sene de Tokyo'daki Toyosu Balık Pazarında yapıldı.

Yerel saatle 05.00 sularında başlayan mezatta, onlarca orkinos balığı kıran kırana geçen açık artırmada satışa sunuldu. Aomori eyaletinde faaliyet gösteren balıkçıların yakaladığı 208 kilogramlık mavi yüzgeçli bir orkinos 20.84 milyon Yene (yaklaşık 1.5 milyon lira) alıcı buldu.

Kilosu yaklaşık 7 bin liraya gelen balığın sahibi olan deniz ürünleri toptancısı Yukitaka Yamaguchi fiyatı "makul" olarak nitelendirdi. Yamaguchi, tüm olumsuz haberlerin ortasında müzayedede iyi bir sonuç elde etmekten memnun olduğunu dile getirdi.



SALGIN ETKİSİ

2019 yılında tarihi Tsukiji Balık Pazarının Toyosu'daki yeni adresine taşınmasının ardından gerçekleştirilen geleneksel yeni yıl mezatında 278 kilogramlık mavi yüzgeçli bir orkinos 333.6 milyon Yenlik (yaklaşık 24 milyon lira) rekor fiyata alıcı bulmuştu.

Geçtiğimiz yılki açık artırmada da 276 kilogramlık orkinos için verilen en yüksek teklif 193.2 milyon yen (yaklaşık 14 milyon lira) olmuştu. Bu yıl gerçekleştirilen yarışta ödenen tutarın geçtiğimiz senelere göre oldukça düşük olması "Kovid-19 salgının restoran sektörü üzerindeki etkisi" olarak yorumlandı.