MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSosyal Haberleri Dış Haberler HaberleriSon dakika haberler... ABD'de 5 aylık doğup hayata tutunan bebek mucizenin yeni yüzü oldu!
GeriDış Haberler Son dakika haberler... ABD'de 5 aylık doğup hayata tutunan bebek mucizenin yeni yüzü oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dış Haberler
DHA
Haber Giriş: 26.12.2020 - 09:38 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... ABD'de 5 aylık doğup hayata tutunan bebek mucizenin yeni yüzü oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler... ABD'de 5 aylık doğup hayata tutunan bebek mucizenin yeni yüzü oldu!
Abone Olgoogle-news

ABD 5 aylık doğan ve hayata tutunarak hastaneden taburcu olan bebeği konuşuyor...

ABD’de 21’inci haftada dünyaya gelen ve yaşamaz denilen bebek, 6 ay sonra hastaneden taburcu edildi.

Elizabeth Hutchinson haziranda beklenmedik bir gelişmeyle doğuma alındı ve bebeği 21’inci haftada 500 gramdan daha zayıf doğdu. Minnesota Çocuk Hastanesi’ndeki doktorlar tarafından yaşama şansının olmadığı belirtilen bebek için Neonatolog Doktoru Stacy Kern şunları söyledi:

"Çok hastaydı ve tedavisini gerçekleştirdiğim en küçük bebekti. Tıp literatüründeki verilere dayanarak, dünyadaki en erken doğumdan kurtulan bebeklerden biri olduğunu biliyoruz. Bu kadar erken doğan bir bebeğin hayatta kalması inanılmaz derecede nadirdir."

ALTI AY SONUNDA TABURCU OLDU

Elizabeth-Rick Hutchinson çifti, Richard ismini koydukları bebekleri için, ona destek vermek amacıyla tedavisi boyunca her gün hastaneye gittiklerini söyledi. Richard 6 ayın sonunda 4 Aralık'ta eve dönecek kadar sağlıklı duruma geldi.

Son dakika haberler... ABDde 5 aylık doğup hayata tutunan bebek mucizenin yeni yüzü oldu

Elizabeth Hutchinson, "Sadece minnettarım çünkü hayatta kalma şansı yüksek olmayan küçük bir mucizem var ve şimdi o burada" dedi.

Bebekte uzun vadede sağlık sorunları olup olmayacağı belirsizliğini korurken Richard'ın tıbbi harcamaları için para toplanmasına yardımcı olmak amacıyla bir bağış sayfası oluşturuldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle