Prens William BBC’nin Prenses Diana röportajı soruşturmasına olumlu baktığını açıkladı

BBC adına 1995 yılında Prenses Diana röportajını gerçekleştiren gazeteci Martin Bashir, Prenses Diana’ya ulaşmak için sahte banka kayıtları kullandığı gerekçesiyle kurum içinde soruşturma açılmış ve BBC, Çarşamba günü röportajı soruşmak için emekli bir yüksek mahkeme hakimi olan John Dyson görevlendirilmişti.



'DOĞRU YÖNDE ATILMIŞ BİR ADIM'

Soruşturma gelişmesinin ardından Prenses Diana’nın oğlu Veliaht Prens William adına, Prensi ve eşi Kate’i resmi olarak temsil eden kurum Kesington Sarayı’ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada “Bağımsız soruşturma, doğru yönde atılmış bir adımdır. Panorama röportajına yol açan eylemlerin ve o sırada BBC'de bulunanlar tarafından alınan sonraki kararların arkasındaki gerçeğin belirlenmesine yardımcı olmalıdır” dedi.