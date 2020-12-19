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DHA
Haber Giriş: 19.12.2020 - 16:50 | Son Güncelleme:

İtalya’da 2000 yıllık anıt mezar ziyarete açılıyor

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İtalya’da 2000 yıllık anıt mezar ziyarete açılıyor
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Roma'nın ilk imparatoru Augustus için 2000 yıl önce inşa edilen anıt mezar, 3 yıl süren 12.25 milyon dolarlık restorasyon projesinin ardından Mart ayında ziyaretçilere açılacak.

Roma'nın ilk imparatoru Augustus için 2000 yıl önce inşa edilen anıt mezar, 3 yıl süren 12.25 milyon dolarlık restorasyon projesinin ardından Mart ayında ziyaretçilere açılacak.

Yuvarlak anıt mezar Roma İmparatorluğu boyunca kale, oditoryum ve gösteri merkezi olarak kullanılmış ve 14 yıl önce güvenli olmadığı için kapatılarak çürümeye bırakılmıştı.

Roma İmparatorluğu’nun ilk imparatoru Augustus, MÖ 28 yılında kendisi ve varisleri için İtalya’nın başkenti Roma’nın merkezine yaptırdığı silindir şeklindeki anıt mezar, 12.25 milyon dolar harcanarak 3 yıl boyunca restore edildi.

Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, anıt mezarın 1 Mart’ta ziyarete açılacağını açıkladı. Raggi basına yaptığı açıklamada, “Bu tarihi bir an. Pandeminin belirsizliklerine rağmen, geleceğe iyi niyetle baktığımız için böyle bir anıtı yeniden açmak bir umut işaretidir” dedi.

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