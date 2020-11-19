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DHA
Haber Giriş: 19.11.2020 - 15:37 | Son Güncelleme:

Hindistan'da inek gübresi festivali

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Hindistan'da inek gübresi festivali
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Hindistan'ın yöresel etkinliklerinin başında gelen Gübre Festivali Diwali'nin son günlerini yerel halk birbirlerinin yüzlerine inek dışkısı sürerek kutladı. Yaklaşık iki yüz kişilik grup ise, kendilerini ineklere çiğnetti.

 

Hindistan'ın kutsal olarak kabul ettiği Gübre Festivali Diwali'nin son günlerini yerel halk birbirlerinin yüzlerine inek dışkısı sürerek kutladı.

Hindistanda inek gübresi festivali

Diwali'nin son haftasını Gorehabba Festivali olarak kutlayan Hintler, ineklere taptığı için bu hayvanlardan elde edilen her türlü nesneyi kutsal kabul ediyor.

Hindistanda inek gübresi festivali

Yaklaşık iki yüz kişilik grup ise, kendilerini ineklere çiğnetti. Öte yandan, Yerlilerin inancına göre Beereshwara Swamy adlı tanrı inek dışkısı içerisinde doğdu.

Hindistanda inek gübresi festivali

Hindistan’da geçtiğimiz günlerde Hindu milliyetçisi olan Başbakan Narendra Modi, hayvanların daha fazla korunması için baskıda bulunarak birçok Hint eyaletinde uzun süreliğine et kesimini yasaklamıştı.

 

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