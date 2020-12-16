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DHA
Haber Giriş: 16.12.2020 - 17:21 | Son Güncelleme:

Dünyanın en eski piton yılanının kalıntıları keşfedildi

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Dünyanın en eski piton yılanının kalıntıları keşfedildi
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Almanya ve Brezilyalı bilim insanları, Darmstadt kenti yakınlarında yaklaşık 47 milyon yıllık olduğu belirtilen bir piton yılanının kalıntılarını keşfetti. Bilim insanları keşfedilen kalıntının dünya tarihin en eski piton yılanı olabileceğini söyledi.

Almanya ve Brezilyalı bilim insanları, Darmstadt kenti yakınlarında yaklaşık 47 milyon yıllık olduğu belirtilen bir piton yılanının kalıntılarını keşfetti. Bilim insanları keşfedilen kalıntının dünya tarihin en eski piton yılanı olabileceğini söyledi.

Almanya’nın Frankfurt kentindeki Senckenberg Araştırma Enstitüsü ve Brezilya’nın Sao Paulo Üniversitesi’nden bilim insanları, Darmstadt kenti yakınlarında 47 milyon yıllık olduğu belirtilen bir piton yılanının kalıntılarını keşfetti. Söz keşfin şimdiye kadarki en eski kalıntı olduğu açıklandı.

Günümüz pitonlarının öncülerinin evrimsel kökenlerinin nerede olduğu bilinmezken, Paleontolog Krister Smith "Analizlerimiz, bunların Avrupa'da da geliştiklerini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Araştırma enstitüsüne göre pitonlar altı metreden uzun ve dünyanın en büyük yılanları arasında yer alıyor. Bugün çoğunlukla Afrika, Güney ve Güneydoğu Asya ve Avustralya'da yaşıyor. 

Bulgular, küresel iklim soğudukça Avrupa'dan kaçtıklarını gösteriyor. Bu nedenle pitonların, ekosistemde boa yılanlarıyla birlikte yaşadığı ve bu yılan ailelerinin rekabet içinde olduğu tezinin şimdi yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

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