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DHA
Haber Giriş: 21.11.2020 - 12:48 | Son Güncelleme:

Çin'de bulunan 5 bacaklı inek görenleri şaşırttı

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Çin'de bulunan 5 bacaklı inek görenleri şaşırttı
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Çin'in Shaanxi kentinde bir çiftlikte yetiştirilen 5 bacaklı 8 aylık inek görenleri hayrete düşürüyor.

Sık sık mutant hayvanların varlığı ile gündeme gelen Çin'de bu defa  5'inci bacağı olan bir ineğin görenleri şaşırttı. 

Çin'in Zhanjian kentinde bir çiftlikte yetiştirilen 8 aylık ineğin sırtındaki 5'inci bacak görenleri hayrete düşürdü. İneğin sahibi Zhao, bazı köylülerin durumu ‘uğursuz’ olarak değerlendirmesi sonucu ineğin doğumu nedeniyle endişeli olduğunu ifade etti.

Zhao ayrıca, ineğin sahip olduğu 5’inci bacağın inekle birlikte geliştiğini belirtti.

Doğduğunda 10 kilogram olduğu ifade edilen ineğin şu an yaklaşık 100 kg olduğu belirtildi. İneğin polimeli adı verilen ve fazladan bacak oluşmasına sebep olan çok nadir bir hastalıktan muzdarip olduğu düşünülüyor.

Çinde bulunan 5 bacaklı inek görenleri şaşırttı

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