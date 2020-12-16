Aynı numaraları 160 kez oynadı, piyangoyu tutturdu!

Kwame Cross adlı ABD'li adam 5 Aralık’ta, bir benzin istasyonunda yatırdığı 160 piyango kuponuna çıkacak ikramiyeyi hayal bile edemiyordu.

Cross, her bir kuponda aynı numaraları yani 7-3-1-4’ü oynadı.

Kuponların her biri en fazla 5 bin dolar kazanabiliyordu. 160 adet kuponun hepsini tutturan adam aynı numaraları yazdığı için bir anda 800 bin dolar yani yaklaşık 6 milyon 200 bin TL kazanmış oldu.

Kwame Cross bir televizyon programını izlerken gördüğü adresteki numaralı kupona yazdığını ve adeta içine bu konuda bir his doğduğunu belirtirken "Bu gerçek olamaz diye düşündüm. Arabayı 82 kez kenara çekip kontrol etmem gerekti. Bu gerçeküstü hissettiriyor." ifadelerini kullandı.

Genç adam kazandığı parayı nasıl kullanacağını ise henüz bilmediğini söyledi.