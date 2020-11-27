Avusturya’da ismi İngilizce küfür içeren köy adını Fugging olarak değiştirdi

Avusturya’nın "F…..ing" adlı köyü, turistlerin ve çevre halkının şakalarına maruz kaldığı için İngilizce küfür anlamına gelen köy ismini “Fugging” olarak değiştirdi. Sürekli alay konusu olduklarını belirten köy halkı, yeni yıla yeni köy ismiyle gireceklerini açıkladı.



Yukarı Avusturya'nın sınır bölgesinde, Salzburg'un 30 kilometre kuzeyinde küçük bir köy olan F…..ing, turistlerin ve çevre halkının alay konusu olduklarının belirterek, yeni yılda köyün ismini “Fugging” olarak değiştireceklerini açıkladı. Köy halkı, köyün eski isminin İngilizce dilinde küfür içermesi sebebiyle bu kararı aldıklarını ekledi.



Yerel köy meclisi bu hafta başında toplanarak köyün yeni adının “Fugging” olmasına karar verdi. Meclisin aldığı karar metni, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.