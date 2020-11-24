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DHA
Haber Giriş: 24.11.2020 - 12:51 | Son Güncelleme:

ABD'de Jaws filminde kullanılan dev köpekbalığı yenilendi

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ABD'de Jaws filminde kullanılan dev köpekbalığı yenilendi
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ABD’li ünlü yönetmen Steven Spielberg’ün 1975 yapımı “Jaws” filminde kullandığı dev köpekbalığı maketi Angeles’taki Sinema Akademi Müzesi’ne yerleştirildi. Yarım ton ağırlığındaki dev köpekbalığı ilgi odağı oldu.

ABD’de gösterime girdiği an 100 milyon dolar gelir elde eden ilk sinema film olarak bilinen Jaws’ta kullanılan ve "Bruce" adı verilen yarım tonluk dev köpekbalığı maketi, 45 yıl sonra restore edilerek yenilendi. Yarım ton ağırlığında ve 7,5 metre uzunluğundaki köpekbalığı maketi, fiber cam kullanılarak yenilendi.

ABDde Jaws filminde kullanılan dev köpekbalığı yenilendi
YENİLEME 7 AY SÜRDÜ

Dev maketi yenileyen ünlü yönetmen ve özel efekt ustası Greg Nicotero, köpekbalığının her detayını 7 ay gibi sürede filmde gösterilen aslına bağlı kalarak özenle tasarladı. Müze kapılarını ziyaretçilere 30 Nisan 2021’de açmayı planlıyor.

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