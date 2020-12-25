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DHA
Haber Giriş: 25.12.2020 - 16:22 | Son Güncelleme:

ABD’de donan gölde mahsur kalan geyik için seferberlik

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ABD’de donan gölde mahsur kalan geyik için seferberlik
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ABD’de donan gölde buzun kırılması sonucu mahsur kalan geyik, uzun uğraşların ardından bölgede olan bir kişi tarafından kurtarıldı.

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı, Cranmoor kasabasında donan gölde buzun kırılması sonucu mahsur kalan geyik, uzun uğraşların ardından bölgede olan bir kişi tarafından kurtarıldı. 

Donmuş gölün üzerinde yürümeye çalışan geyiğin, buz kırılmasının ardından mahsur kaldığı ifade edildi.

Geyiği fark eden John Moss adlı kişi, geyiği kurtarmak için seferber oldu. Donmak kurtarılan geyik, göl boyunca buz üstünde itilerek kıyıya ulaştırıldı. Geyiğin imdadına yetişen Moss’un arkadaşı ise o anları kayda  aldı.

Geyiğin doğaya salındığı ifade edildi.

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