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DHA
Haber Giriş: 28.11.2020 - 14:35 | Son Güncelleme:

ABD'de başkan seçilen Joe Biden Beyaz Saray’a "first kedi" getirecek

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ABD'de başkan seçilen Joe Biden Beyaz Saray’a "first kedi" getirecek
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ABD medyası, ABD başkanı seçilen Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın Beyaz Saray'a kedi getirmeyi planladığını yazdı.

ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden, Donald Trump’la bozulan ve Beyaz Saray’da yaklaşık yüzyıldan bir süredir var olan evcil hayvan geleneğini yeniden başlatmaya hazırlanıyor.

Demokrat Biden, Ocak ayındaki yemin töreninden sonra sahiplendiği Champ ve Major adlı iki Alman çoban köpeğini ailesiyle birlikte Beyaz Saray’a taşıyacak.

ABD medyası, Biden'ın eşi Jill Biden'ın ise Beyaz Saray'a bir de kedi getirmeyi planladığını yazdı. 

Amerikan medyası, ‘First Lady’ Jill Biden’ın henüz bir kediye sahip olmadığını ancak, çiftin edinecekleri kediyi doğrudan Beyaz Saray’a getirmeyi planladıklarını açıkladı. 

Beyaz Saray’ın ilk "first kedisi" ABD eski başkanı Abraham Lincoln'ın Tabby adlı kedisiydi.

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