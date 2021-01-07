Demlikte kalan çayları değerlendirebileceğiniz parlak fikirler

Demlenmiş çaylardan arta kalan yapraklar, buzdolabına sinmiş kokuları temizlemek için çok uygun bir araçtır. Tek yapmanız gereken demliğin dibindeki çay yapraklarını bir kaseye boşaltıp ağzı açık halde buzdolabınızın içine yerleştirmek. Eğer demlik poşet kullanıyorsanız canınızı sıkmayın, o da aynı işi görür.

Çay yapraklarının koku alma özelliğinden başka açılardan da faydalanabilirsiniz. Örneğin soğan ta da sarımsak doğradığınızda veya balık ayıkladığınızda elinize sinen kokuları çıkarmak için ellerinizi çay yapraklarıyla ovalamanız yeterli olur.

Artan çaylarınızı evdeki bitkileriniz için bir nevi gübre olarak kullanabilirsiniz. Saksıların dibine az miktarda demlenmiş çay yaprağı serperek bunu yapabileceğiniz gibi bitkilerinizin sulama suyuna da biraz demlenmiş çay ekleyebilirsiniz.

TEPEDEN TIRNAĞA FAYDALI...

Bunun dışında çayın kozmetik alanında da birçok kullanımı bulunuyor. Örneğin saçlarınız matlaştıysa duşta durulama suyu olarak ılık çay kullanabilir, yazın güneş yanıklarında acınızı azaltmak için ılık çayla kompres yapabilirsiniz.

Aynı şekilde yüzü yıkayarak temizledikten sonra bir nevi yağ dengeleyici tonik olarak çaydan faydalanmak ve göz altındaki torbalar için çaya batırılmış pamukla kompres yapmak çok bilinen yöntemlerdir.

Son olarak ayak kokusu sıkıntısı çekenler için ayakları 20 dakika boyunca çaylı suda tutmanın ve bunu düzenli olarak yapmanın faydalı sonuçlar verdiği biliniyor, siz de deneyebilirsiniz.