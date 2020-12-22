Uzmanından maskeye bağlı cilt problemlerini önlemek için öneriler

Koronavirüsten korunmak amacıyla takılan maskeler ciltte egzama, akne, kuruluk, sivilcelenme, kızarıklık ve kaşıntı gibi istenmeyen sorunlara neden olduğuna dikkati çeken Dr. Süleyman İzzet Karahan, "Maske takma sonrası ciltte oluşan yağlanma ve tahrişler de oluşabiliyor. Pandemi döneminde uzun süre maske takmak zorunda kalanlar için önemli uyarılarda bulunan Karahan, maske altına yapılacak makyajdan kaçınılması gerektiğini de belirtti.

Uzm. Dr. Süleyman İzzet Karahan, maske kullanırken cilt problemlerinin önüne geçmek için önerilerini 9 başlıkta sıraladı.

Uygun temizleyicilerle yüzünüzü temizleyin

Özellikle akneye meyilli ciltlerde maske öncesi ve maske sonrası temizlik çok önemlidir. İyi bir temizlik gözeneklerin daha uzun süre açık kalmasına ve uzun süre maske kullanımına bağlı oluşabilecek cilt problemlerinin azalmasına imkân sağlar. Temizleyici seçerken cildinize uygun bir ürün tercih edin. Kuru ciltli bireylerde daha nazik temizleyiciler tercih edilirken, daha yağlı ciltli bireylerde daha güçlü temizleyiciler tercih edilmelidir.

Nemlendirici kullanımına özen gösterin

Temizleme işleminden hemen sonra cildinize kullanacağınız uygun bir nemlendirici, kızarıklık gibi cilt problemlerinizin önüne geçebilir. Yağlı ciltlerde daha çok su bazlı, kuru ciltlerde daha çok yağ bazlı nemlendiriciler tercih edilir. Nemlendirici seçerken aldığınız ürünün ‘non komedojenik’ olmasına özen gösterin.

Dudaklarınızı nemlendirmeyi ihmal etmeyin

Maske altında dudak bölgesi de sık kuruyabilir ve bu dönemde kuruluk ortaya çıkabilir. Bu bölgeye vazelin ya da dudak bölgesi için önerilen güçlü nemlendiriciler kullanmak bu problemlerin önüne geçecektir. Dudak için kullandığınız ürünleri diğer deri kısımlarına taşırmamaya özen gösterin, bu bölge için kullanılan ürünler çevre deride akneyi arttırabilir.

Maske altına makyaj uygulamayın

Maske altına uygulanan makyaj ürünleri porları kapatıp, akne probleminizi arttırabilir. Zorunlu hallerde non komedojenik ürünler tercih edin.

Yeni ürün kullanmayın

Özellikle cildimizin hassas olduğu bu dönemde kimyasal peeling, soyucu ajanlar, tahriş edici ajanları daha önceden hiç kullanmadıysanız tercih etmeyin. Öncesinde kullanıyorsanız da kullanım sıklığınızı ve kullandığınız miktarı değiştirmeyin.

Doğru maskeyi kullanın

Pandemi sürecinde kullandığımız maske rahat olmalı, en az iki katlı olmalı ve iç kısmı pamuklu olmalıdır. Maskede kullanılan materyalde nefes alabilir olmalıdır. Uygun olmayan dar maske tercihi özellikle kulak arkası kısımda tahrişi arttırabilir ve cilt problemlerine sebep olabilir. Polyester, naylon gibi materyallerden yapılmış maskelerin cilde temas etiği yerlerde yine tahriş gözlenebilir, akne gibi cilt problemlerini arttırabilir.

Her 4 saatte bir 15 dakika maskeyi çıkartın

Ev içi, araba gibi yalnız kaldığınız durumlarda özellikle ellerinizi yıkadıktan sonra her 4 saatte bir maskenizi çıkartıp cildinizin nefes almasına izin verin.



Bez maskenizi yıkamaya özen gösterin

Tek kullanımlık olmayan bez maskeleri her kullanımdan önce yıkamak maskenin iç yüzünde biriken ölü hücreleri ve fazla yağı temizler. Cildinize zararlı olabilecek bu maddelerin temizlenmesi, cilt problemlerinizi artırmasını engeller. Maskenizi temizlerken mutlaka sıcak su tercih edin. Hipoalerjenik deterjan kullanımına özen gösterin.

Dermatoloğunuzun önerilerine uyun

Herhangi bir deri probleminiz için size önerilen neyse, bunları bu süreçte de uygulamaya devam edin, tedavilerinizi aksatmayın.