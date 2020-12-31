Uzaktan öğrenim sırasında yapılmaması gereken 6 şey

Ders yatakta dinlenmez

Sabahın ilk saatlerindeki dersler için muhtemelen çocuklarınız yataktan çıkmak istemeyecek ve derse yatakta katılmak isteyecek. Yatakta derse katılması hem omurga sağlığı için doğru değil, hem de derse adapte olmasını engeller. Çocuğunuza rahat bir çalışma ortamı oluşturmak için ihtiyacınız olan bir masa ve sandalyedir. Ayaklarının sarkmadığından ve yere değdiğinden de emin olmalısınız.

Derse pijama ile girmemeli

Evden öğrenme çocuklarda da ebeveynlerde de daha rahat bir yaklaşım oluşmasını sağlıyor. Ne kadar rahat olsa da çocuklar pijamalarıyla derse girmekten kaçınmalıdır. Çocukların derse başlamadan önce günlük kıyafetlerini giymesini sağlayın. Eğitim evden de olsa, okuldaki düzeni sağlamak adına bu doğru bir adım olacaktır. Pijamalardan kurtulmak çocukların da çalışma zamanının geldiğini kodlamasına yardımcı olacaktır.

Yemek düzeni belirleyin

Öğrenciler uzaktan eğitimde okula gitmedikleri için kahvaltı veya öğle yemeği gibi öğünleri daha ileri saatlere atabilir. Yine de düzenli bir yemek program belirlemek önemlidir. Siz de tıpkı çocuklarınız gibi bu düzene uyun. Uzaktan eğitim sürecinde odaklanmayı sürdürmek için de çocuğun aç olmaması gerekir.

Molalarda sosyal medya kullanılmamalı

Ders arası molaları çocuklar sosyal medya için bir fırsat olarak görebilir. Çabucak dikkati dağılacağı için bu vakti sosyal medyada geçirmemesi için teşvik edin. Ders esnasında telefonu sadece hesap makinesi gibi önemli anlarda kullanmasına müsaade edin.

Hasta olduğundan dinlenmeli

Çocuklar fiziksel olarak okula gidemediklerinden dolayı sık sık kopukluk yaşayabilirler. Eğer çocuğunuz kendini iyi hissetmiyorsa ve dinlenmek istiyorsa, ders için zorlamayın. Bu şekilde derse girerse zaten bir faydası olmayacak. Tabii bunu sık sık yapıp bir avantaja sağlamaya çalışmasına da izin vermeyin.

Hareket etmesini sağlayın

Çocuklar okula gidiyor olsaydı, molalarda koşacak veya arkadaşlarıyla iletişim kuracaktı. Evden eğitimde mutlaka molalarda hareket etmesini sağlayın. Bilgisayar başında uzun süre oturup, hareketsiz kalması öğrendiği bilgileri hafızasında tutmasını zorlaştıracaktır. Hareket etmesini sağlamak için merdivenlerden inip çıkmasını ya da birkaç dakika dans etmesini sağlayabilirsiniz.