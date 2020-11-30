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Hürriyet
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Çocuk-Aile
Kaynak: İHA / Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 30.11.2020 - 10:33 | Son Güncelleme:

Salgın döneminde bağışıklığı desteklemek için bunlara dikkat!

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Salgın döneminde bağışıklığı desteklemek için bunlara dikkat!
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Koronavirüs salgınında, insanların normal bir bağışıklık sistemine ihtiyacı olduğunu belirten Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, “Bağışıklık desteği için en güçlü kanıtlara sahip mikrobesinler C, D vitaminleri ve çinkodur” dedi.

Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, koronavirüsü salgını döneminde bağışıklık sistemini güçlü tutmanın yöntemleriyle ilgili önemli bilgiler verdi. Koronavirüsü hastalığının halk sağlığını tehdit ettiğini belirten Gökosmanoğlu, “Bu salgını tek başına engelleyebilecek veya tedavi edebilecek herhangi bir gıda, destek mineral, vitamin gibi ek takviyeler şu ana kadar gösterilememiştir. Bu dönemde sağlıklı ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve düzenli uyku ile bağışıklık sistemi korunmalıdır ve desteklenmelidir. Güçlü bağışıklık enfeksiyon riskini azaltıyor. Bu salgını tek başına engelleyebilecek veya tedavi edebilecek herhangi bir gıda, destek mineral, vitamin gibi suplementler şu ana kadar gösterilememiştir. Yakın tarihli bilimsel veriler değerlendirildiğinde veriler ve bulgular çelişkili olmasına rağmen, mevcut kanıtlar, bağışıklık destekleyici rolleri olan çoklu mikro besinlerle takviyenin bağışıklık fonksiyonunu modüle edebileceğini ve enfeksiyon riskini azaltabileceğini göstermektedir. Bağışıklık desteği için en güçlü kanıtlara sahip mikrobesinler C-D vitaminleri ve çinkodur” diye konuştu.

C ve D vitamini kullanımı

Önerilerini sıralayan Gökosmanoğlu, “Yeterli kanıt olmasa da eğer alınacaksa, kış aylarında zaten D vitamini yetmezliği olduğu için kış aylarında ‘1200 IU /gün’ ya da ‘10000 IU/hafta’ birkaç hafta alınabilir, devamında ‘5000 IU/hafta’ olarak devam edilebilir. C vitamini Çin ve bazı ülkelerde çok yüksek dozda kullanıldı, bu dozları oral ilaçlarla almanız mümkün değil, bu nedenle C vitamini doğal yollarla alınmalıdır. Kış meyveleri bağışıklık sistemini destekleyici C vitamininden zengin olduğu için bu meyvelerin tüketimine ağırlık verilmeli, mümkünse yemeklere taze limon sıkılmalıdır” şeklinde konuştu.

Dr. Gökosmanoğlu, toplumda sürekli ilaç, herhangi bir gıda, destek mineral, vitamin gibi suplementler kullanımının çok fazla olduğunu, bunların ise şu ana kadar etkili olduğunu gösteren bilgi ve veri olmadığını, bu nedenle tüketilmesinin daha büyük sağlık sorunlarına neden olabileceğini sözlerine ekledi.

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