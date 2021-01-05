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Çocuk-Aile
Kaynak: İHA / Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 05.01.2021 - 10:37 | Son Güncelleme:

OKB tedavi edilmezse olumsuz sonuçlara neden olabilir

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OKB tedavi edilmezse olumsuz sonuçlara neden olabilir
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Psikiyatri Uzmanı Dr. Enver Gül, hayatı zorlaştıran takıntı hastalığının tedavi edilmemesi durumunda olumsuz sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) obsesyon adı verilen takıntılı düşüncenin, fikir ve dürtüler ile ‘kompulsiyon’ adı verilen yineleyici davranışlar ve zihinsel eylemlerden oluşan, takıntılı düşüncelerin günlük yaşamı etkileyecek, günlük aktiviteleri kısıtlayacak düzeye gelmesi olduğu bilgisini veren Uzm. Dr. Enver Gül, “Nedeni tam olarak anlaşılmamış olsa da yapılan araştırmalar biyolojik ve çevresel faktörlerin obsesyon ile ilişkili olabileceğini göstermiştir” dedi.

Kişi yaptığı davranışın normal olmadığını bildiği halde yapmaya devam eder

Obsesyonun takıntı, kompulsiyonun ise takıntıyı rahatlatan davranış olduğunu belirten Gül, "Obsesif kompulsif bozuklukta kişi yaptığı davranışın saçma olduğunu bildiği halde yapmaya devam eder. Kişi devamlı aynı davranışı tekrarlar. Örneğin kişi kendisini pis hisseder, ellerini yıkamak ister. Obsesyon zihinde sürekli tekrarlayan düşüncelerdir, bu düşünceler ellerin kirlendi, ellerin pis, ellerini yıka diyen katı, sert, emredici düşüncelerdir. Kompulsiyon ise bu düşüncenin getirdiği duyguyu rahatlatmak için kişinin yaptığı davranışlardır” diye konuştu.

Obsesyon belirtileri nelerdir?

Psikiyatrist Gül, pislik veya mikrop bulaşmasından korkma, başkasına zarar vermekten korkma, hata yapmaktan korkma, rezil olmaktan veya sosyal açıdan kabul edilemez bir şekilde davranmaktan korkma, günahkar düşünmekten korkma, düzen, simetri, kusursuzluk ihtiyacı, aşırı kuşku ve sürekli güvence ihtiyacı gibi belirtilerle ortaya çıkan takıntı bozukluğu olanların tedavi için bir psikiyatri uzmanına başvurması gerektiğini sözlerine ekledi.

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