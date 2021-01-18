Mama Latte Bonnet kurucusu Ahsen Erçetin 2021 hedeflerini açıkladı

Ahsen Erçetin kurucusu olduğu, 2013 yılında faaliyetlerine başlayan Mama Latte Bonnet markasıyla çocuk hazır giyim tasarımları dikkat çekiyor. Tasarımlarında modern çizgilerle, geleneksel çizgileri birleştiren Ahsen Erçetin “2021 yılında hayata geçirmeyi planladığımız sürdürülebilirlik projelerimiz var. Geçtiğimiz yıl tüm sektörlerde belli bir küçülme olsa da Mama Latte Bonnet olarak biz pandemiden beklendiği gibi kötü etkilenmedik. Anneler salgın döneminde çok büyük organizasyonlar hazırlamasalar bile evde çocukları ile birlikte yapacakları küçük kutlamalar için bile onlara bizim ürettiğimiz elbiselerden sipariş ediyor. Anı ölümsüzleştirmek adına yavrularını en güzel elbiselerle fotoğraflayarak kutlamalarını sonlandırıyorlar” dedi.



Mama Latte Bonnet markasının neden bu kadar çok ilgi gördüğü konusunda da açıklamalar yapan tasarımcı Ahsen Erçetin “Elbiselerimizi organik kumaş ve boyalardan imal ediyoruz. Çocuklarımızın giydiği ürünlerin içeriğine dikkat etmeliyiz. Özellikle polyester içerikli ürünlerin kullanımını sınırlamaktayız. Tasarımlarımızda geleneksel tekstil anlayışını, el işçiliği ile destekleyerek daha uzun ömürlü elbiseler üretiyoruz” dedi.



Mama Latte Bonnet markasının başta Orta Doğu, Çin ve Avrupa ülkelerine de satışını gerçekleştiren Ahsen Erçetin “Markamıza birçok ülkeden yoğun talep var. Yapmış olduğumuz bazı anlaşmaları korona virüs nedeniyle beklemeye almıştık. Şubat ayı itibariye kaldığımız yerden devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.



Tasarımlarında 1900 yılların modasını günümüze uyarlayan Ahsen Erçetin, bebeği için elbiseler tasarlayarak başladığı yolculuğunda Mama Latte Bonnet’i dünyada bilinen ve ilgi gösterilen bir Türk markası haline getirdi. Markasına gelen yurtdışından gelen yoğun talepleri de değerlendiren Erçetin “Markamıza gelen yoğun ilk ilginin ilk sebebi özgün tasarımlarımız olduğunu düşünüyorum. Günümüzün tasarım anlayışından farklı. Diğer sebep ise tasarımlarımızın organik olması. Elbiselerimizi bebeklerin hassas cildine zarar vermeyecek malzemelerden üretiyoruz. Bu da markamıza olan memnuniyeti daha da artırıyor” dedi.

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