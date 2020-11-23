Koronavirüs salgını, diyabet tedavisini de etkiledi

Covid-19 salgınının, diyabet hastalarının tedavi algoritmalarında da değişime yol açtığını anlatan Prof. Dr. Gönen, “Kronik hastalıkları olan koronavirüs hastalarından yoğun bakıma gidiş oranı maalesef diyabetlilerde de çok yüksek. Diyabet hastalarının tedavileri zaten salgın döneminde bir miktar aksadı. Covid enfeksiyonu geçiren diyabet hastalarında tedavi boyunca en güvenilir olan, insüline devam edilmesi aslında. Biz özellikle koronavirüs nedeniyle hastanede yatan diyabet hastalarında yoğun olarak insülin kullanıyoruz. Ağızdan alınan diyabet ilaçlarına da devam edilebilir ama salgının kendisinin de bir algoritmasının oluştuğunu söyleyebiliriz bu konuda. Mesela vücuttan idrarla birlikte sıvı attırarak şekeri düşüren yeni nesil ilaçlardan ve bugünlerde de çok popüler olan bir diyabetik ilaç var. Bu ilacın özellikle Covid tedavisi sürerken diyabet hastalarının daha fazla sıvı kaybetmesini önlemek amacıyla kullanılmaması gerekiyor” dedi.

Covid süresince insülin kullanılması daha güvenli

Özellikle kalp hastalığı ya da böbrek yetmezliği olan diyabet hastalarında daha iyi sonuçlar verdiği için kullanımı tercih edilen ve yeni nesil diyabet ilaçlarından bazıları aşırı sıvı kaybına yol açarak koronavirüs tedavisini daha da zorlaştırabileceğine işaret eden Sait Gönen, diyabet hastalarında yaygın olarak kullanılan bazı ilaçlarla ilgili ise herhangi bir olumsuz görüş olmadığını söylese de, en güvenli seçeneğin, Covid tedavisi bitene dek hastanın hekim kontrolünde tamamen uzun etkili insüline geçmesinin olduğunu söyledi. Gönen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle de serviste yatan hastalar, koronavirüste ağır seyrediyorsa, mutlaka sadece insülinle takip edilmelidir. Ama evde kovid tedavisi gören diyabet hastaları da son 3 aylık kan şekeri ortalaması normal aralıktaysa ilacı Covid tedavisi bitene kadar bırakabilir. Değilse, hekimlerinin düzenleyeceği dozlarla, uzun etkili insüline geçmeleri çok daha güvenli olacaktır.”

D vitamini dışında vitamin alımı önermiyoruz

Koronavirüs geçiren hastalarda veya koronavirüsten korunmak için vitamin kullanımına dair de toplumda büyük bir kafa karışıklığı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gönen, sözlerini şöyle noktaladı: “Vitamin kullanımı ile ilgili de toplumda bir kavram kargaşası var. Şunu biliyoruz ki, normal sağlıklı beslenen bir insan, ihtiyacı olan vitaminleri tamamıyla gıdalardan alır. Bunun tek istisnası D vitaminidir. Çünkü D vitamininin en büyük kaynağı, güneş ışığıdır. Bu da belirli aylarda, güneş ışığının dik geldiği dönemlerde sentezlenebilir. Gıdalardaki D vitamini yetersizdir. Bazı ülkelerde gıdalara da D vitamini takviyesi yapılıyor. Ama bizde böyle bir takviye yok. O nedenle D vitaminini dışarıdan almamız gerekebilir. Ayrıca diyabet hastalarında çok sık kullanılan bir diyabet ilacı uzun süreli kullanımda B12 vitamini eksikliğine yol açabiliyor. Onun için bu hastaların B12 vitamin düzeylerine bakılıp, eksiklik varsa B12 vitamini almaları önerilebilir. Onun dışında ekstra vitamin kullanımını önermiyoruz.”