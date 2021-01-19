Fantastik kurgu çocuklar için yararlı mı, zararlı mı?

Fantastik çocuk edebiyatı yazarı Esra Zerbeliz Avgören, fantastik kurgunun çocukların entelektüel gelişiminde çok önemli bir rolü olduğunu belirtiyor.

Avgören, fantastik kurgunun çocukların gelişimindeki yararları hakkında şu bilgileri verdi:

Fantastik okuyan çocuklar daha iyi öğreniyor

“Bir çocuk edebiyatı türü olan fantastik; imkansız veya olası olmayan şeyleri hayal etme faaliyetidir. Bu, çocukların düşünme yeteneğinin günlük yaşamla ilgili şeyleri anlama becerisinin geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynar.

Büyüme sürecinde fantastik hikayeleri dinleyen çocuklar, dinlemeyenlere göre çok daha iyi öğrenirler. Yeni gelişim bilimi, çocukların sadece gerçekleri kurgudan ayırma yeteneğine sahip olduklarını değil, aynı zamanda fantastik olan şeylerin cazibesinin de öğrenmelerine yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Çocuklar ciddi konulardan çok zevk veren şeyleri severler. Çocukların daha fazla öğrenmesini istiyorsanız, fantastik kurgu bu tür öğrenmeyi etkilemenin en uygun yoludur.

Çocukların kendi başlarına öğrenmelerine izin vermenin gerçek yolu, onlara harika fantastik türleri sağlamaktır. Çocuklar erken yaşta derin düşünmeyi içeren şeylere ilgi duymazlar, bunun yerine çok mizahi, komik ve fantastik olanlardan zevk alırlar.

İnsani değerleri öğrenirler

Modern zamanlardaki peri öyküleri, efsaneleri, mitler, halk masalları, bilmeceler ve filmler; çocukların entelektüel gelişimine çok katkıda bulunur. Çocukların peri masallarından edindikleri davranış veya tavır, onlar üzerinde büyüyünceye kadar uzun süreli bir etkiye sahiptir. Hikayelerdeki harika karakterler sayesinde çocuklar, hayattaki zor durumların üstesinden gelmek için farklı stratejileri uygulamayı öğrenebilirler.

Çocuklar; dürüstlük, sadakat, sevgi ve barış gibi insani değerleri de fantastik hikayelerden öğrenebilirler. Örneğin milyonlarca çocuk, arkadaşlık, ailenin önemi, sadakat vb. nitelikleri, 21 yüzyılın çocuk kitapları ve filmlerinden öğrendi.”

İyiyi ve kötüyü öğrenirler

Çocukların sadece iyi, ahlaki veya erdemli şeyleri bilmeleri değil, aynı zamanda kötü olanları da bilmeleri gerektiğini vurgulayan yazar Avgören, fantastik edebiyatın çocukların yaşamın iki perspektifini anlamalarına da yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.