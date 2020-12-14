Diş rahatsızlıklarını önlemek için nelere dikkat edilmeli?

Dişleri çevreleyen diş eti ve diş köklerini saran alveol kemiklerinde farklı neden ve etkenlerle oluşan hastalıklar ağız bakımı doğru yapılmaması, sigara kullanımı gibi sebeplerden ortaya çıkıyor. Periodontolojiyi dişleri çevreleyen dokuların sağlığıyla ilgilenen bir bilim dalı olarak tanımlayan Dt. Emin Adil, bu dokularda oluşan hastalıklara periodontal hastalıklar dendiğini ifade etti. Diş etinin, dişin ağız içindeki bütünlüğünü oluşturan ve onu destekleyen organ olduğunu belirten Adil, sağlıklı diş etinin açık pembe renkte, dişe ve kemiğe sıkıca yapışık olduğunu dile getirdi.



Dişteki birikintiler iltihabın en önemli sebebi



Ağız bakımı düzgün yapılmadığında, dişlerin üzerlerinde ve aralarında yiyecek artıkları ile dental bakteriyel plak eklentileri biriktiğini kaydeden Adil, bu birikintilerin dişeti iltihaplarının başlıca sorumlusu olduğunu vurguladı. Emin Adil, "Sigara, sistemik hastalıklar, ilaçlar, stres ve beslenme gibi diğer unsurlar da dişeti sağlığını etkileyebilir" dedi.



Hastalığın ilerleyen seviyelerinde diş ve diş eti arasında periodontal cep denilen derin patolojik bir boşluk oluştuğunun altını çizen Dr. Dt. Adil, bunun bulgularını ise şöyle sıraladı; "Diş fırçalama sırasında veya spontan kanama, kırmızı, şiş ve hassas dişetleri, dişlerden kolaylıkla ayrılabilen, uzaklaşan diş etleri, kötü ağız kokusu, diş eti çekilmesi, diş etlerinde iltihabi akıntı, dişler arasında aralıkların oluşması (diastema) ve dişlerde sallanma periodontal hastalıkların bulgularıdır.



Diş eti hastalıklarının farklı sebepleri var



Diş eti hastalıklarının farklı sebeplerinin olduğuna dikkat çeken Emin Adil, "Hatalı veya sert fırçalama, sigara kullanımı, ergenlik, hamilelik ya da menopoz döneminde yaşanan hormonal değişimler ile sistemik hastalıklar periodontal hastalıklarda şiddetlenmeler yaratabilir şeklinde konuştu.



Tedavi yöntemleri



Periodontal hastalıkların erken dönemde çoğunlukla cerrahi olmayan yaklaşımlar ile tedavi edildiğini dile getiren Adil, "Hastalığın başlangıç evresindeki tedavide diş taşı temizliği yapılır, oral hijyen eğitimi verilir ve yemek artıkları ile plağın birikmesini sağlayan retansiyon alanları kaldırılır. Bu tedavi ile dişetlerinde iltihabı azaltarak, iltihaba sebep olan mikroorganizmalar ortamdan uzaklaştırılır" dedi.



İlerlemiş dişeti iltihaplarında cerrahi tedavinin gerektiğini vurgulayan Dr. Dt. Emin Adil, "Felp operasyonuyla inflamasyon ve enfeksiyon odakları ortadan kaldırılarak periodontal dokular sağlığına kavuşturulur. Gingivektomi ve gingivoplasti ile de diş eti gülümsemesine sebep olan rahatsızlığın, dişetinin belli miktarda kesilmesiyle tedavisi gerçekleştirilir" ifadelerini kullandı.



Dişeti çekilmesi tedavilerinin, başlangıçta etkeni ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu belirten Adil, sonrasında sert damak bölgesinden elde edilen bağ dokusuyla açığa çıkmış kök yüzeyinin kapatılıp, dişetlerinin kalınlaştırılarak ve pembe estetiği sağlanır. Ayrıca implant tedavisinin eksik dişlerin tamamlanmasında kullanılan en ideal yöntem olduğuna işaret eden Emin Adil, bu yöntemin diğer tedavilere göre en önemli avantajının, hem komşu dişlerin kesilmesini gerektirmemesi hem de hastanın sabit bir proteze sahip olması olduğunu kaydetti.

Bunlara dikkat!



Adil, sözlerini şöyle tamamladı; "Periodontal hastalıkların önlenmesinde bakteriyel plağın diş fırçası ve diş ipi kullanarak uzaklaştırmak çok büyük önem taşımaktadır. Doğru fırçalama yöntemi ve doğru fırça kullanımı en az fırçalama sıklığı kadar önemlidir. Diş hekimine 6 ay-1 yılda bir düzenli gidilerek kontrollerin yaptırılması gereklidir. Günlük ağız bakımı diş taşlarının oluşumunu en az seviyede tutabilir. Fakat tamamen önleyememektedir. Yapılacak diş taşı temizliği fırçayla temizlenemeyen sert eklentilerin kaldırılmasını sağlar ve ileride oluşacak periodontal yıkımların ve diş kayıplarının önüne geçilebilir."