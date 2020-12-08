Çocuklarda obezite nasıl önlenir?

Obez çocukların büyük bir kısmı yaşamlarına obez yetişkinler olarak devam etmekte ve obezitenin neden olduğu tip 2 diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar gibi sağlık sorunlarının görülme sıklığı maalesef artmaktadır.

Peki, çocukların sağlığı için nelere dikkat edebiliriz? Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, konu hakkında bilgiler verdi.

1. Çocuğunuzu bir spor dalına yönlendirin

Obezitenin en önemli destekçilerinden bir tanesi hareketsiz yaşam. Çocuğunuzu keyif alabileceği bir spor dalına yönlendirmek hatta mümkünse birlikte yapabileceğiniz bir spor belirlemek hem obezite sorununun çözümü veya önlenmesi için atacağınız en etkili adımlardan biri olacak hem de ailece kaliteli vakit geçirebileceğiniz bir zaman dilimi olacak.

2. Siz cips yerken çocuğunuzdan meyve yemesini beklemeyin

Çocuğunuz sergilediğiniz her davranış gibi beslenme şeklinizi de örnek alır. Ona iyi birer örnek olmalı ve doğru beslenme eğitimini vermelisiniz.

3. Çocuğunuzun iştahını kontrol edememesinin nedeni uykusuzluk olabilir

Yeterli uyku tokluk sinyali veren leptin hormonunun artmasına, açlık sinyali veren ghrelin hormonunun ise azalmasına neden oluyor. Çocuğunuz 6-12 yaş aralığında ise 9-12 saat, 13-18 yaş aralığında ise 8-10 saat uyuduğundan emin olun.

4. Şekerli içeceklere dikkat!

Yapılan birçok çalışmada şekerli içecek tüketimiyle çocukluk çağı obezitesi arasında ilişki saptanmıştır. Hazır meyve suları, kola, gazoz, hazır çikolatalı sütler gibi yüksek şeker ve kalori içeren içecekler yerine su, ayran, sade süt gibi içeceklerin içilmesi teşvik edilmelidir.

5. Paketli gıdalar yerine atıştırmalığınızı kendiniz yapın

Reklamlar, ilgi çekici ambalajlar, kullanılan katkı maddeleri, yüksek miktarda şeker ve yağ içeren gıdaların yarattığı lezzet algısı nedeniyle çocukların büyük bir kısmı cips, kraker, kek gibi işlenmiş gıdaları sıklıkla tüketiyor. Bunlar yerine evde yaptığınız sağlıklı atıştırmalıkları çocuğunuza sunmanız bu gıdaların tüketiminin azalmasına katkı sağlayabilir.

6. Kahvaltıyı atlamayın

Çalışmalar, öğün atlanmasının özellikle kahvaltı yapılmamasının doğrudan obeziteye yatkınlık yarattığını gösteriyor. Çocuğunuzun kahvaltıda tüketeceği yeterli miktarlardaki lif ve protein onu gün içerisinde daha tok tutarak yeme ataklarının önüne geçirecektir. Protein kaynağı olarak yumurta ve peynir; lif kaynağı olarak ise domates, salatalık gibi taze sebzeler, yulaf, tam buğday ekmeği gibi lif oranı yüksek tahıllar tercih edilebilir.