Çocuklarda günlük diş bakımı nasıl olmalı?

Çocuk diş hekimleri çocukların ilk dişleri çıktığı andan itibaren (6-8 aylık bebeklerde) gazlı bezle temizlik yapılmaya başlanmasını önerirler. 2,5 -4 yas arası süt dişli çocuklarda tükürme refleksi gelişmediği için günde iki kere macunsuz fırçalamakta fayda vardır. 4 yaşından itibaren ise fluorlu diş macunu ile dişleri fırçalamamız gerekir.

Yemek sonrası mutlaka çocuğun dişleri fırçalanmalı ya da fırçalanamayacaksa su ile ağız çalkalanmalı ve şekersiz veya ksilitol içeren sakızlar 3 dakika süre ile çiğnetilmelidir.

Çocuğumun diş sağlığı açısından beslenmesi nasıl olmalıdır?



Ara öğünlerde şeker, çikolata, şekerli ve yumuşak diş üzerinde kalabilen gıdalardan özellikle kaçınmak gerekir. Diş dostu olarak adlandırılan sakız ve şekerlerden tüketebilirler.