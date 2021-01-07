Çocuklara sebze sevdirmenin ipuçları

Çocuklara sebzeleri sevdirmenin yolu öncelikle kararlı ve sabırlı bir tutum içerisinde olmanızdan geçiyor. “Ancak bu, ısrarlı davranmak ve onunla inatlaşmak anlamına gelmiyor” uyarısında bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz sözlerine şöyle devam ediyor: “Çocuğunuza sebze yemesi veya sebze yemeğini bitirmesi konusunda ısrarcı davranırsanız, onun gerginlik dolu yemek deneyimi sebzeleri her zaman reddetmesine neden olabiliyor. Çocuğu zorlayarak zıt bir tepkiyle karşılaşmaktansa yemeğin bir ihtiyaç olmasından yola çıkmalı ve ona ‘Bu yemekten yemek ister misin?’ gibi sorular sorarak söz hakkı tanımalısınız. Eğer istemediğini belirtirse sebzelerin faydalarını anlatabilir, bir sonraki sebze alışverişine birlikte çıkarak onun istediği, ilgisini çeken sebzeleri alabilirsiniz.

Sebzeleri tanımasına fırsat verin

Genellikle çocuğumuza 2-3 kez sebze yedirmeye çalışıyor, sonra da ''Bu sebzeyi sevmiyor, aç kalmasın, sevdiği yiyecekleri hazırlayayım'' şeklinde hatalı bir düşünceye kapılıyoruz. Aslında, çocuğunuzun bir besini sevebilmesi için onu en az 8-9 kez sofrada görmesine ve tanımasına fırsat vermeniz gerekiyor. Her gün sofrada gördüğü bir yemeği merak edip, tadına bakmak isteyebilir ve o yemeği sevebilir.

Sofraya hep birlikte oturun

Çocuklara sebzeyi sevdirmenin en önemli yollarından biri de, sofraya hep birlikte oturmanız ve yemek yemeye zaman ayırmak gerektiğini ona aşılamanız. Oyun oynarken, televizyon izlerken, elinde tablet varken yemeğe zorlanan çocuklar için yemek yemek eziyete dönüşüyor. Bu nedenle, bebeklikten başlayarak sizinle birlikte sofraya oturmalı. Her gün düzenli saatlerde sofrada birlikte olarak sağlıklı ve düzenli yeme alışkanlığını çocuğunuza kazandırmanız gerekiyor.

Sebzeler üzerine sohbet edin

Sofrada birlikte otururken, çocuğunuzun yanında eşiniz veya yakınlarınızla sebzelerin lezzeti ve yararlarına yönelik sohbet edin. Böylelikle sebzelere özenmesini sağlayabilirsiniz.

Örnek rol model olun

Hareketlerimiz her zaman söylediklerimizden çok daha etkili oluyor. Örneğin baba sebze yemeği istemeyerek tabağını bulgur pilavıyla doldurduğunda çocuk hem sebzenin kötü olduğunu düşünüyor hem de başka seçenekleri olduğunu bilerek ona göre davranabiliyor.

Sebzeleri çekici hale getirin

Çocuklar için yemeklerin sunumunun da çok önemli olduğunu atlamamak gerekiyor. Çocuğunuz karışık bir yemek yerine daha sade ve tek renk yemekleri seviyor olabilir ya da renkli bulduğu yemekler daha çok ilgisini çekebilir.

Yemeği birlikte hazırlayın

Yemeği birlikte hazırlamanız çocuğunuzun sebzenin her aşamasını görmesini sağladığı gibi, kendisi de emek harcadığı için yerken reddetmek istemeyecektir. Yemek hazırlık süreci onun için bir oyun haline dönüşerek keyifli zaman geçirdiği bir aktivite gibi olduğunda yaptığı yemeğin tadını merak edecektir.

Birlikte alışveriş yapın

Özellikle sebze ve meyve reyonları rengarenk halleriyle dikkat çekici olacaktır. Akşam yemeğini onun seçeceği sebzelerle hazırlayacağınızı söyleyerek seçimi çocuğunuza bırakın. Hangi sebzelerden nasıl yemekler yapabileceğinizi anlatın, menüyü birlikte oluşturun.