Çocuklar küçük yaşlardan itibaren ağız ve diş sağlığına önem veriyor

Toplumun bir kesiminde hala eksikler olmasına karşın, genelde anne babaların da bilinçlendiğini belirten Uzman Dr. Onur Ademhan, 2- 3 yaşındaki çocukların diş fırçası olduğunu, ayna karşısında anne babalarıyla birlikte dişlerini fırçalama eğitimi aldıklarını kaydetti. Diş hekimine gitme yaşının da aşağı çekildiğini aktaran Ademhan, 4- 5 yaşından itibaren çocuk diş hekimine gitmeye başlıyor. Bilinçli aileler çocuklarını erken kontrole getiriyor, dişi ağrıdığında hemen çözümü arıyor, ’bekleyelim geçsin’ demiyorlar. Çürük dişi kalmasın, genel sağlığını bozacak bir şey olmasın diye uğraşıyorlar" dedi.

Ağızdaki enfeksiyonlar, kan dolaşımı ile bütün vücuda yayılabiliyor



İnternet sayesinde bilgiye kolayca ulaşarak çocuklarının rutin diş kontrollerinin yapılmasının, ağzındaki sorunların büyümeden hemen ortadan kaldırılmasının önemini anlayarak onları diş hekimine götüren ebeveyn en doğrusunu yaptığını ifade eden Onur Ademhan, sözlerine şöyle devam etti: "Çünkü ağız içindeki enfeksiyonlar, kan dolaşımı ile bütün vücuda yayılabiliyor. Kalpten çıkıp vücuda yayılan kan damarlarından birisi de çenenin içinden geçiyor. O bölgede de bir atardamarımız var. Dolayısıyla oradaki enfeksiyon lenflere atlayabilir. Kan dolaşımı ile kalbe kadar gidebilir. Düşünün ki, kemoterapi, radyoterapi gören veya kemik iliği nakli olacak hastalar önce ağız diş sağlığına kavuşsun, tedavileri yapılsın, ondan sonra diğer tedavi süreci başlasın diye düzenlenmiş bir protokol var. Keza hamilelik öncesi için de bu geçerlidir."



Ebeveynler sağlığın sindirim sisteminde başladığının farkında

Bilinçli anne babaların sağlığın sindirim sisteminde başladığının da farkında olduğunu kaydeden Ademhan: "Birçok hastalığın başlangıç yerinin bağırsaklar olduğunu aktaran Ademhan, "Bağırsaklarda emilim ve sindirim problemleri olmaması için sindirimin başladığı ağız çok önemli. Çünkü kişinin ağız ve diş sağlığı, sindirim sistemine negatif etki edecek hale geldiyse, çiğnemesi eksikse, lokmalarını çiğnemeden yutuyorsa, rahat yiyemediği faydalı besinler varsa ve bundan kaynaklı vitamin eksikliği oluyorsa genel sağlığı da bozuk demektir" dedi.



Günümüz çocuklarının, bu konularda ailelerine sorun çıkarmadıkları gibi ağız ve diş sağlıklarına kendilerinin dikkat ettiğini ifade eden Onur Ademhan, "Örneğin eskiden utanılan gözlük ve diş tellerini de artık rahatlıkla kullanıyorlar. Hatta kendilerine benzer sorunları olan arkadaşlarından görüp motive oluyorlar ve normal bir şey kabul ettikleri diş tellerini takıyorlar. ’Benim de dişlerim eğri, neden bu sorunumu çözmüyorsunuz’ diye ailesine soran küçük hastalarımız var" dedi.