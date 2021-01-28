Böbrek sağlığı için su tüketimine dikkat edilmeli

Uz. Dr. Burak Canver, böbrekler açısından suyun önemini şöyle anlattı: “Susuzluk vücudumuzun büyük kısmını oluşturan suyun yetersiz alımına veya kaybına bağlı olarak gelişir. Su kaybına neden olan başlıca durumlar ishal, kusma, terleme ve çok miktarda idrara çıkmaya yol açan şeker hastalığı gibi hastalıklardır. Su vücudumuzdaki atık maddelerin idrar şeklinde atılmasını sağlar. Su sayesinde damarlar içerisinde besin maddeleri böbreklere ve diğer organlara taşınarak böbreklerimizin de beslenmesi sağlanır. Susuzluk geliştiğinde organların beslenmesinde aksaklıklar ortaya çıkmaya başlar. Orta derecede susuzluk geliştiğinde halsizlik hissi oluşur. Ciddi bir susuzluk varsa bu durumda böbrek yetmezliği bulantı kusma ve komaya kadar giden sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle özellikle spor aktivitelerinden önce ve sonra, sıcak ve nemli havalarda ve de ishal gibi sıvı kaybının olduğu durumlarda sıvı tüketimini mutlaka arttırmak gerekir.

Susuzluk böbrek taşlarına ve idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabilir

Yapılan çalışmalar sonucu uzun süreli az su tüketiminin kalıcı böbrek hasarına yol açtığını belirten Canver, "Orta derecede susuzluk vücutta zehirli atık maddelerin ve kasların erimesi sonucu açığa çıkan myoglobin gibi proteinlerin birikmesine neden olur. Özellikle myoglobin böbreklerde hasara yol açan zehirli bir proteindir ve böbreklerin çalışmasını bozar. Susuzluk aynı zamanda böbrek taşlarına ve idrar yolu enfeksiyonlarına yol açabilir. Bu hastalıklar hızla tedavi edilmediklerinde böbrek yetmezliğine neden olabilirler. Yeterli su tüketimi kristallerin birleşerek taş oluşturmasını engeller; aynı zamanda antibiyotiklerin etkinliğini arttır ve idrar miktarını arttırarak bakterilerin idrar yoluyla atılmalarını sağlar” diye konuştu.

Yeterince sıvı tüketip tüketmediğinizi anlamak için...



Yeterince sıvı tüketip tüketmediğimizi anlamanın çeşitli yolları olduğunu vurgulayan Burak Canver, ’Eğer idrarınız koyu sarı ise bu az miktarda su tükettiğiniz anlamına gelir. Ancak idrar renginiz turuncuya veya kırmızıya yakınsa ya da su tüketiminin artmasıyla idrar renginde değişiklik olmuyorsa bu durumda bir hekime başvurarak idrar testi yaptırmanız gerekir. Herkesin su ihtiyacı farklıdır. Su ihtiyacı hava şartlarına, harekete ve eşlik eden hastalıklara göre değişir. Meselâ kalp yetmezliği veya siroz gibi hastalıklarda hastalara sıvı kısıtlaması tavsiye edilir. Eşlik eden herhangi bir hastalığınız yoksa su tüketiminizi idrar renginiz açık olacak şekilde arttırmak size sağlıklı bir ömür sağlar’’ dedi.