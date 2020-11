Bebeklerin uyku düzeni için nelere dikkat edilmeli?

- Uyku rutini oluşturun



Bebeğinizi yatırmadan yaklaşık 30 dakika önce çevrenizdeki gürültüyü azaltın ve ışıkları kısın. Uyku söz konusu olduğunda doğru aydınlatma çok önemlidir, çünkü bebeğin kendi uyku saatini ayarlamaya yardımcı olur. Beynimiz, ışığı ve karanlığı uyanıklık veya uykuda olmakla ilişkilendirir. Geceleri ışıkları kısmak ve bebeğinizi fazla ışığa maruz bırakmak bu sürecin ilerlemesine yardımcı olur. Uyaranları en aza indirgediğinizde, ılık bir banyo veya ninni söylemek gibi başka sakinleştirici ritüeller geliştirebilirsiniz. Elbette bir rutin oluşturmak için tutarlı olmak gerekir. Böylece bebeğiniz her gece onu nelerin beklediğini öğrenir.

- Uyumasına yardımcı olun



Yenidoğan bebekler sallanmaktan hoşlanırlar. Ancak bebekler çabuk gelişir ve bu aktivitelere biraz daha büyüdüğünde ihtiyaç duymazlar. İlk aylarda, bebeğinizi günde en az bir kez uyanıkken yere yatırma pratiği yapın, genellikle ilk deneme en başarılı olandır. Bu, onun kendi kendini yatıştırmayı ve uykuya dalmayı öğrenmesine ve daha da önemlisi, uykuya geri dönmesine yardımcı olacaktır. Ancak bunu yaparken yavaş yavaş dokunmayı, sakinleştirmeyi ve uyuması için sallamayı bırakmalısınız.



- Beslenmeyi uykudan ayrı tutun



Yenidoğanlar, yemek yerken sık sık uykuya dalar. Ancak 4- 5 ay sonra uyku düzeni oluşmaya başladığında da bebeğiniz yemek sırasında uyumaya devam ediyorsa, gece her uyandığında yemek yemesi gerektiğini düşünebilir.

Bunu şu şekilde düşünün: "5 aylık olduğunda, bebeğiniz beslenirken uyuyakalıyorsa, uyku rutinine daha erken başlamanız gerekir." Uyuyakalmadan önce beslenme yavaş yavaş sonlandırabilir, ardından sakinleştirici bir kitap okuyabilir ve emerken uyumasına engel olabilirsiniz. Yine de gece beslenmesi için yanında kalmanız gerekebilir, ancak o zaman bu yatıştırıcı değil, açlıkla ilgili bir durum olur.





- Zamanlamayı iyi ayarlayın



Zamanlama, en az rutin oluşturmak kadar önemlidir. Yaklaşık 8. haftada, bebeklerin uyku zamanı geldiğinde vücudun salgıladığı doğal, uyku hormonu olan melatonin artış gösterir, bu da onların güneşin batışıyla tutarlı bir yatma saatine hazır oldukları anlamına geliyor. Onları geç saatlere kadar ayakta tutarsanız, uykuları düzensizleşirler ve uyumaları zor hale gelebilir. Melatonin seviyeleri gün batımı civarında bir yerlerde yükselir, ancak gün batımının kışın 16:30'dan yazın 20:30'a kadar herhangi bir zaman olabileceği göz önüne alındığında, saate sadık kalın ve bebeğinizi 18:30 veya 19:00 gibi yatağına bırakın.

- Doyup doymadığını anlamaya çalışın



Bir bebek, ilk 8 haftada her 2 veya2-5 saatte bir beslenmelidir, ancak ne kadar yediğine dikkat edin. Gece beslenirken 20 dakika boyunca emerse, ancak gün içinde sadece beş veya on dakika besleniyorsa, karnını gece boyunca uyuyacak kadar doldurmak yerine sadece atıştırıyor demektir. Bunu önlemek için bir kayıt tutun. Emzirilen bir bebek için de her seferinde kaç dakika emzirdiğinizi yazabilirsiniz.

Diğer taraftan, bebeğiniz gün içinde iyi besleniyorsa, geceleri daha rahat uyuyabilir. Daha verimli yemesine yardımcı olmak için, öğünlerini aralıklarla ayırmaya çalışın, bir emzik veya biraz eğlenceyle dikkatini dağıtın. Böylece her seferinde gerçekten aç olduğuna emin olabilirsiniz.

- Uykuyu ciddiye alın

İyi dinlenmiş bir bebek, aşırı yorgun olanlardan daha iyi uyur. Mantığa aykırı gibi görünüyor, ancak geceleri daha uzun uyuyacağı umuduyla uykularını ertelemek pek de iyi bir fikir gibi görünmüyor. Bebekler aşırı yorulduğunda stres hormonları yükselir. Gece uykusuna geçtiklerinde ise bu stres hormonları onların uykuya geçiş sürecinde uyanmalarına neden oluyor. Bu yüzden düzenli uyku oldukça önemli.



- Her yerde uyumasına izin vermeyin



Siz diğer işlerinizi hallederken, bebeğinizin koltukta uyumasına izin vermek ya da telefonda konuşurken göğsünüzde uyutmak ne kadar cazip gelse de beşiğinde günde en az bir kez uyumasına izin vermelisiniz. İlk uyku, bir bebek için zihinsel olarak canlandırıcıdır ve tüm günün nasıl geçtiğini belirleyecek olandır ve ideal olanı bebeğinizin bunu kendi beşiğinde yapmasıdır. İkincisi ise, fiziksel olarak onarıcıdır, bu yüzden bebeğinizin sağlıklı bir şekilde büyümesi için bu uykuya ihtiyacı var.

- Ona kendi alanını yaratma şansı verin

Bebeğinizin tekrar uykuya dalmasına yardımcı olmak için acele ederseniz, kırılması zor bir döngü yaratırsınız. Beşiğinde yatarken her ağladığında yanına koşmak yerine, bir süre beklemeyi deneyin. Eğer ağlamaya devam ediyorsa, içeri girin ve okşayarak dokunarak sakinleştirmeye çalışın, ama onu kaldırmadan.

Özellikle 3 veya 4 ayın altındaysa onu sallayıp besleyebilirsiniz, ancak bir dahaki sefere uyandığında, daha az müdahale etmeye çalışın. Bu yöntemin amacı, bebeğin bir gecede kendi kendine sakinleşmesini öğrenmesini sağlamak değil, ona kendi kendini yatıştırıcı becerilerinin zamanla doğal olarak ortaya çıkmasına izin verecek kadar alan yaratmaktır.