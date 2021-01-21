Baldır ağrısı neden olur? Nasıl tedavi edilir?

Bu üç kastan herhangi birinin yaralanması baldır ağrılarına sebep olur, kan damarlarını, sinirleri veya baldır kaslarınızı saran dokuları etkileyen durumlar da buna sebep olabilir. Kas gerilmesi veya yırtılmasından bir kan pıhtısına kadar muhtemel sebepler vardır ve doktorunuz rahatsızlığınızın özelliklerini soracaktır.



Sonunda, tedavi planı altta yatan hastalığa bağlı olacaktır, ancak baldır ağrıları ile ilgili olarak; dinlenme, buz ve iltihap önleyici ilaçlar, pıhtı önleyiciler gibi tedaviler gerekecektir.



Sebepleri nelerdir?



Baldır ağrısı nedenlerinin çoğu kolay tedavi edilen ve iyi huylu problemler olsa da, pıhtı tarafından tıkanmış bir toplardamar veya periferik arter hastalığı (bacaklarınızdaki arterler tıkandığında) gibi ciddi sebepler de vardır. Bu sebeple baldır ağrılarının değerlendirilmesinde doktora danışmak önemlidir.



- Kasla ilgili nedenler: Bir baldır kası sorunundan (kas gerilmesi veya yırtılması), bir kas krampı veya ezilmesine kadar olan, kas kökenli olan baldır ağrısı tanılarına genel bir bakış.



- Baldır kası krampı: Bir baldır kası spazmı veya krampı bir veya daha fazla baldır kasının istemsiz olarak kasılmasını ifade eder. Baldırdaki kas krampları genellikle şiddetli ağrılı olarak tarif edilir ve sertlik ve görünen bir düğüm ile ilişkili olabilir. Her ne kadar kasın kontrolsüz bir şekilde kasılması genellikle kısa ömürlü olsa da, bazen günlerce sürebilir.



- Baldır kas gerilmesi: Baldır kası gerilmesi ve daha spesifik olarak bir iç (medial) gastrocnemius gerilmesi, akut başlangıçlı baldır ağrısının en yaygın sebebidir. Genellikle, bu tip gerilme yaralanması bir koşma veya sıçrama sırasında gövdeyi aniden iterken (bir spor veya egzersiz etkinliği sırasında) ortaya çıkar. Baldır gerilmesinin acısı, genellikle ani, keskin ağrı veya yırtılma hissi olarak tanımlanır. Şiddetli ise şişlik ve morarma da olabilir. Gastroknemiusun iç taraftaki (medial) başının gerilmesi bazen "tenis ayağı" olarak adlandırılır, çünkü genellikle tenisçiler bir atış yapmak için hızla yön değiştirdiğinde meydana gelir.



- Baldır kası kontüzyonu: Bir baldır kasının kasılması veya ekimozu (çürüklüğü) genellikle baldıra gelen doğrudan bir darbenin veya alt bacağın bir dizi tekrarlayan travmalarının ardından meydana gelir. Keskin bir ağrı ile birlikte şişlik ve morarma olabilir.



- Soleus kas gerilmesi: Soleus kası baldırdaki gastrocnemius (çift başlı kas) kası altında bulunur. Soleus kasının gerilmesi, genellikle uzun mesafeli koşucularda meydana gelen kronik bir hasarlanmadır. Ağrı genellikle baldırda, diz bükülürken ve ayak bileğini arkaya doğru bükerken ortaya çıkar.



- Plantaris kas yırtılması: Plantaris kası, gastrocnemius kası boyunca uzanan ince bir kastır. Plantaris kası yırtıldığı zaman (yırtılmalar), sıklıkla ileriye doğru hamle yaparken, bacağın arkasında ani, kopan bir ağrı hissedilir. Bacağın arkasında şişlik ve morarma, vardır. Baldır krampı ile birlikte olabilir.