65 yaş ve üzeri bireyler için pandemide sağlıklı kalma önerileri

Kronik rahatsızlığı bulunan 65 yaş ve üzeri kişilerin bu süreçte kilo almamak için ellerinden geleni yapmalarının önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Evlerde kalmanın ortaya çıkardığı yoğun hamur işi tüketimi çok tehlikeli. Mümkün olduğunca kalori açısından düşük, yağsız, karbonhidrattan fakir Akdeniz mutfağı tercih edilmeli. Ev izolasyonu nedeniyle günlük enerji tüketimi azalır ve özellikle ileri yaştaki bireylerde yağsız vücut kütlesi azalıp, vücutta yağ oranı artar. Ayrıca evde geçirilen zaman diliminde uzun süreli televizyon izlenmesi, bilgisayar veya akıllı telefon ile internete bağlanılması esnasında yüksek kalorili besinlerin tüketilmesi de kilo artışına neden olabilir” açıklamasında bulundu.



Yemek porsiyonları küçültülmeli, beslenmede sebze-meyve ve bakliyat tüketimi artırılmalı



Obezitenin diyabet, hipertansiyon, inme, kalp-damar hastalıkları, böbrek yetmezliği, insülin direnci, kolon, böbrek gibi çeşitli kanserler, eklemlerde kireçlenme, kısırlık, polikistik over sendromu, uyku apnesi, depresyon, safra kesesi taşı oluşumu, gastroözofagiyal reflü ve karaciğerde yağlanma gibi sağlık sorunlarına neden olabileceğini hatırlatan Atasoyu, “Bu kapsamda, yemek porsiyonlarının küçültülmesi, öğünler arasında atıştırmalardan sakınılması, beslenmede sebze-meyve, tam tahıllı gıdalar, bakliyat tüketiminin arttırılması, yeteri kadar su tüketilmesi, kahvaltı dahil öğün atlanmaması, katı yağlar ve şekerli gıdalardan uzak durulması çok önemli” dedi.



Hareketsiz kalınmamalı



Hareketsizlik ve kas kuvvet kitlesinin azalmasının da ileri yaş için ciddi bir risk unsuru oluşturduğunu belirten Enes Murat Atasoyu, “Özellikle Covid-19 nedeniyle uzun süredir evde olan 65 yaş ve üzerinde olanların ev içindeki hareket yetersizliğine bağlı olarak dolaşım ve solunum sistemi olumsuz etkilenebilir. Bu kapsamda da 65 yaş ve üzerinde olanlar sokağa çıktıkları zaman aralığında yokuş olmayan düz bir yolda ortalama yarım saat yürüyüş yapmalı. Halsizlik, nefes darlığı gibi yürüyüşe bağlı herhangi bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda yürüyüş bitirilmeli. Yürüyüş esneme hareketiyle sonlandırılmalı” önerisinde bulundu.



65 yaş üstü bireylere 10 öneri:



1. Zorunlu ihtiyaçların giderilmesi için kısa süreli çıkışlar dışında evde kalın, mümkünse günlük alışverişler eve teslim şeklinde gerçekleştirilsin.



2. Ev dışında bulunulan her durumda, ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takın.



3. Sosyalleşmek ve moral desteği sağlamak için aile üyeleri ve arkadaşlar ile akıllı telefon veya bilgisayar aracılığı ile görüntülü görüşmeler yapın.



4. Dengeli beslenmeye önem verin, kilo artışına yol açabilecek yüksek kalorili besinler (tatlılar, şekerlemeler, kızartmalar vb.) yerine taze sebze ve meyve tüketimini arttırın.



5. Günde 6-8 saat uyku uyuyun.



6. Yeterli miktarda su tüketin.



7. Evde zaman geçirilen süreçte düzenli olarak hafif dereceli egzersizler yapın (Ev içinde koridorda adım atma, koltukta otururken ayakları hareket ettirme, masa kenarına tutunarak oturup kalkma vb...).



8. Kişisel hijyene dikkat edin, elleri ağız, burun ve gözlerden olabildiğince uzak tutun.



9. Düzenli kullanılması gereken ilaç tedavilerine aksatmadan devam edin ve böylece kronik hastalıklardan kaynaklanabilecek sorunların (örneğin şeker yükselmesi gibi) önüne geçin.



10. Kontrolsüz şekilde kullanılan vitamin ve gıda takviyelerinin olumsuz etkilerinden korunmak için, gereken durumlarda doktor önerisine göre dozları belirlenerek vitamin desteği alın.