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Haber Giriş: 15.12.2020 - 13:54 | Son Güncelleme:

Başı tellere sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

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Başı tellere sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
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Denizli'nin Babadağ ilçesinde, depo içindeki tellere başı sıkışan ve mahsur kalan sokak kedisi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir deponun içindeki tellere kedinin sıkıştığı fark eden çevredekiler, dün akşam saatlerinde, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kediyi telleri keserek kurtardı. Kedi, kaçarak olay yarinden uzaklaştı.

Başı tellere sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

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