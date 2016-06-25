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ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Sosyal, önerilere açık, onaylanmanın kolaylaştığı gün

    Sosyal, önerilere açık, onaylanmanın kolaylaştığı gün

    Niobe Aslı TEMEL
    25.06.2016 - 08:55 | Son Güncelleme:

    Sosyal anlamda aktif, duygu alışverişlerine açık, fikirlerimizi istediğimiz şekilde ifade edebileceğimiz ve karşı tarafı ikna etmekte zorlanmayacağımız bir gündeyiz.

    Önemli plan, görüş ve önerilerimizi kabul ettirmek istiyorsak günün özellikle ilk yarısından faydalanabiliriz. Ancak, gün genelinde olumlu diyaloglar kurmak mümkün. Özellikle öğle sonrası saatlerden gece yarısına kadar, sevgi temalı ilişkilerimiz destekleniyor. Estetik ve güzellik başlıklı konular, sanatsal çalışmalar, alışverişler ön planda. Yarın enerji biraz gerilebilir, gece saatleri ve sabaha karşı saatler bazılarımız için biraz zor geçebilir. Ne demek istediğimi anlamak için Pazartesi günü yazılarımızı okumanızda fayda var. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel

    Etiketler: astroloji

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