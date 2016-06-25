Sosyal, önerilere açık, onaylanmanın kolaylaştığı gün

Önemli plan, görüş ve önerilerimizi kabul ettirmek istiyorsak günün özellikle ilk yarısından faydalanabiliriz. Ancak, gün genelinde olumlu diyaloglar kurmak mümkün. Özellikle öğle sonrası saatlerden gece yarısına kadar, sevgi temalı ilişkilerimiz destekleniyor. Estetik ve güzellik başlıklı konular, sanatsal çalışmalar, alışverişler ön planda. Yarın enerji biraz gerilebilir, gece saatleri ve sabaha karşı saatler bazılarımız için biraz zor geçebilir. Ne demek istediğimi anlamak için Pazartesi günü yazılarımızı okumanızda fayda var. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel