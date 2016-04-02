Sosyal, hareketli ve yeniliklere açık hafta sonu

Dolayısıyla, sosyal anlamda yoğun, genel anlamda hareketli ve akşamın ilerleyen saatlerinde farklı olanaklara veya fırsatlara açık saatlerde olacağız. Fikir alışverişleri, hümanist düşünceler ve aktiviteler, ait olduğumuz toplulukları ilgilendiren konular ön planda. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel