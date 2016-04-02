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Burçlar
Haber Giriş: 02.04.2016 - 09:37 | Son Güncelleme:

Sosyal, hareketli ve yeniliklere açık hafta sonu

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Sosyal, hareketli ve yeniliklere açık hafta sonu
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Gün boyu Kova burcundaki Ay’ın olumlu görünümleri var.

Dolayısıyla, sosyal anlamda yoğun, genel anlamda hareketli ve akşamın ilerleyen saatlerinde farklı olanaklara veya fırsatlara açık saatlerde olacağız. Fikir alışverişleri, hümanist düşünceler ve aktiviteler, ait olduğumuz toplulukları ilgilendiren konular ön planda. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel

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