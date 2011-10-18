SorunlarÄ±nÄ±zÄ± kabul edin...

refid:19017983 iliÅŸkili resim dosyasÄ±

Gerekli mi..? Evet, gerekli Ã§Ã¼nkÃ¼ hastayÄ±z hem de Ã§ok ciddi ...Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Yeni Ã‡aÄŸ dediÄŸimiz ortamÄ±n gerÃ§ek anlamÄ±, daima bir Ã¶nceki kuÅŸaktan gelen geleneklerle bÃ¼tÃ¼nleÅŸtirilen gÃ¼ncel dÃ¼ÅŸÃ¼ncenin, yÃ¼ksek teknoloji eÅŸliÄŸinde, Ã¶zellikle bilimsel ama popÃ¼list tanÄ±mlarla ortaya konulmasÄ±dÄ±r. Ve bu tanÄ±mlama Ã¶zellikle de 2000 yÄ±lÄ±ndan sonra genÃ§ nesilleri Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir biÃ§imde etkilemektedir... AslÄ±nda bu dÃ¼ÅŸÃ¼nce biÃ§imi yeni sayÄ±lmaz, 19. YÃ¼zyÄ±l baÅŸlarÄ±ndan beri biliniyordu. O dÃ¶nemde inanÃ§larla bÃ¼tÃ¼nleÅŸen Avrupa gelenekleri,Â entellektÃ¼elleri derinden etkilemiÅŸti. Yani gÃ¼nÃ¼mÃ¼zdeki gelenekÃ§i ekono-teknolojinin temelleri o dÃ¶nemde saÄŸlam bir ÅŸekilde atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±..

Ozanlar, yazarlar, dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rler ve entellektÃ¼eller, bÃ¼yÃ¼k kitlelere yÃ¶nelerek yeni bilinci tanÄ±mlamÄ±ÅŸlardÄ±. 60â€™lardaki ideologlar, toplumun bÃ¼yÃ¼k parÃ§alarÄ±na ulaÅŸÄ±p etkilemeyi baÅŸardÄ±lar ve Ã¶zellikle de mÃ¼ziÄŸi kullandÄ±lar, mÃ¼zik orta sÄ±nÄ±fa mensup milyonlarca gencin odalarÄ±na girerek alÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±k bir devrimi baÅŸlattÄ±. Ã–nce genÃ§ ve sonra orta yaÅŸlÄ± milyonlarca insan etki altÄ±nda kaldÄ±, onlarÄ± da ÅŸimdi siz izliyorsunuz... 70â€™lere gelindiÄŸinde Yeni Ã‡aÄŸ adÄ± yerini bulmuÅŸtu, sosyal, kÃ¼ltÃ¼rel, ekonomik ve teknolojik senteze ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ ve 30 yÄ±l sonrasÄ±nÄ±n yani gÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n yaÅŸam biÃ§imi ÅŸekillenmiÅŸti. KÄ±sacasÄ± idealizm amaÃ§landÄ±ÄŸÄ± gibi yerini paraya terk etmiÅŸ ve Yeni Ã‡aÄŸ dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi artÄ±k bir endÃ¼striye hatta sanayiye dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼...

ArtÄ±k hemen hemen her tÃ¼r fikir ve ideolojinin birleÅŸtiÄŸi bir noktadayÄ±z. Bir baÅŸkaÂ deyiÅŸle tÃ¼m dÃ¼nyayÄ± harmanlÄ±yoruz. BugÃ¼n hangi iÅŸ kolunda, hangi inanÃ§la, ne iÅŸ yaparsak yapalÄ±m, bu dÃ¼ÅŸÃ¼nceyi farkÄ±nda olsak ya da olmasak da izliyor, yaÅŸÄ±yor ve yaÅŸatÄ±yoruz... Ä°nanÃ§larÄ±mÄ±zÄ±, dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerimizi fiks ettik, tÃ¼m tapÄ±naklarÄ± yÄ±ktÄ±k, bÃ¼tÃ¼n tanrÄ±larÄ± kovduk... Elimizde kalan son inancÄ± da finansmancÄ±lara verdik... Onlar yÄ±l sonlarÄ±nda bizlere inanÃ§ gelirimizin bilanÃ§osunu veriyorlar...

Yeni Ã‡aÄŸ'da tek bir tapÄ±nak kurduk, adÄ± ekonomi tapÄ±naÄŸÄ±...Â Â Â

Orada din, dil, Ä±rk ve dÃ¼ÅŸÃ¼nce farkÄ± gÃ¶zetmeksizin tapÄ±nÄ±yor ve performansÄ±mÄ±za gÃ¶re de kutsanÄ±yoruz. BazÄ±larÄ±mÄ±z bu tapÄ±naÄŸÄ±n Ã¶nÃ¼nde bekliyoruz, bazÄ±larÄ±mÄ±z ise iÃ§inde yaÅŸÄ±yoruz...Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Ä°lk ve Ã§ok Ã¶nemli kabulÃ¼mÃ¼z bu olmalÄ±dÄ±r, varolan, yaÅŸanan ve yaÅŸatÄ±lan sistemin dÄ±ÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸmek artÄ±k Limbo'ya yuvarlanmaktÄ±r yani ne cennete ne de cehenneme giremeyen ruhlarÄ±n yanÄ±na gitmek demektir...

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde istisnalar dÄ±ÅŸÄ±nda herÅŸey paradÄ±r, hattaÂ diyebiliriz ki, para genel bir yaÅŸam prensibi olup bir Ã§eÅŸit bilinÃ§, yaÅŸam gÃ¼cÃ¼ ya da enerjidir. Konu ekonomi yani para olduÄŸu zaman herÅŸey birdir ve amaca giden yolda hemen hemen tÃ¼m yollar geÃ§erlidir. Sistem bize, bÃ¼tÃ¼nlÃ¼k iÃ§inde kalmamÄ±zÄ±, ayrÄ±m yaratan dogma ve doktrinlerden soyutlanmamÄ±zÄ±, toplu bir amaÃ§ bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne gitmemizi istemektedir. Bilgi Ã§aÄŸÄ±nda olduÄŸumuza da inanÄ±yoruz, pek bÃ¶yle deÄŸil ama uyumlu olmak iÃ§in bÃ¶yle olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nebiliriz. Hatta, bilgi yoluyla aydÄ±nlanmaya ve sosyal evrime dayanan bir dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m sÃ¼recini yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±za da inanÄ±yoruz. KÃ¼resel Ä±sÄ±nma gibi Ã§evre krizleri, savaÅŸlar, gerÃ§ekten Ã§ok garip siyasi Ã§ekiÅŸmeler, ekonomik darboÄŸazlar gibisinden sorunlarÄ±, aslÄ±nda Ã§Ã¶zebilecek potansiyele sahip olduÄŸumuzu biliyor ama yanÄ±sÄ±ra da neden Ã§Ã¶zÃ¼mlemediÄŸimizi de biliyoruz...

BÃ¶ylece Yeni Ã‡aÄŸ insanÄ± ÅŸekilleniyor...

Ä°kiyÃ¼z yÄ±l Ã¶nce oluÅŸmuÅŸ olan kÃ¼reselleÅŸme ve ekonomik tek dÃ¼nya yÃ¶netimi fikrinin, bugÃ¼n artÄ±k sonuÃ§larÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yor ve yaÅŸÄ±yoruz. Ama zorlanÄ±yoruz, Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor, Ã§abalÄ±yor, bunalÄ±yor ama yine de yaÅŸamÄ± sÃ¼rdÃ¼rmek istiyoruz. ParanÄ±n, gÃ¼cÃ¼n ve iktidarÄ±n Ã¶nÃ¼nde diz Ã§Ã¶kerken, ahlak ya da doÄŸruluk anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ±n, bireyin deÄŸer Ã¶lÃ§Ã¼lerine baÄŸlÄ± olduÄŸunu da aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶rÃ¼yoruz...

Avrupa ve Amerikaâ€™dan dÃ¼nyaya yayÄ±lan politikalar daha Ã§ok Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸe ve demokrasiye giden yolu aÃ§ar gibi gÃ¶rÃ¼nmekteler ama yanÄ±sÄ±ra da paraya ve maddeye olan gereksinimi de her geÃ§en yÄ±l katlayarakÂ arttÄ±rÄ±yorlar. GerÃ§ekte bize otorite tarafÄ±ndan verilmiÅŸ sonsuz bir Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸe ihtiyaÃ§ duymuyoruz. Ä°htiyacÄ±mÄ±z olan tek ÅŸey, koyduÄŸumuz hedefe, Ã¶nemli bir zarar gÃ¶rmeden ulaÅŸabilmekten ibaret, bunu yapabildiÄŸimizde baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸumuzu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Ama dedim ya, kabul etmemiz ve unutmamamÄ±z gereken ÅŸey, aslÄ±nda hedefleri bizim koymadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÂ yani sadece Ã¶nÃ¼mÃ¼ze konulmuÅŸ hedeflere doÄŸru koÅŸuyoruz. GÃ¼nÃ¼mÃ¼z insanÄ± gerÃ§ekliÄŸi, doÄŸruluÄŸu, doÄŸru veya yanlÄ±ÅŸÄ± nasÄ±l anlamak istiyorsa Ã¶yle anlamaktadÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz toplumsal gÃ¼nahÄ± artÄ±k birey olarak yaÅŸÄ±yoruz. Ä°ÅŸte kabul etmemiz gereken anayasanÄ±n ana fikri budur...

Ve bu anayasanÄ±n adÄ± "KABUL YASASI" dÄ±r...

Bu yasa bize, acÄ± Ã§ekmeden, Ã¼zÃ¼lmeden, bunalmadan ve korkmadan yaÅŸayabilmenin mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunu anlatÄ±r...

Bu yollar vardÄ±r ve aÃ§Ä±ktÄ±r...

Yeter ki, Ã¶nce kabul edelim...

Neyi mi?

SorunlarÄ±mÄ±zÄ±...

NasÄ±l mÄ±?

SorunlarÄ±mÄ±zÄ± kabul edip, anlayarak...

Yani..?

Sorunlu olduÄŸumuzu kabul ederek...

Ve..?

Uyum yasasÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenip, kullanarak...

"KABUL YASASI"nÄ±n anahtarlarÄ± cebimizdedir, yapmamÄ±z gereken ÅŸey onlarÄ± cebimizden Ã§Ä±karÄ±p, bilincimizin kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§maktan ibarettir...

Ama dÃ¼rÃ¼st olarak...

Kime mi..?

Kendimize...

Åžimdi sizlere yasamÄ±zÄ±n anahtar sÃ¶zcÃ¼klerinden sÃ¶z edeceÄŸim...

AslÄ±nda bu anahtar sÃ¶zcÃ¼kler bizim her gÃ¼n, neredeyse her an yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸeyler, iÅŸ ve Ã¶zel yaÅŸamÄ±mÄ±zda bu anahtarlarÄ± elimizde daima sÄ±kÄ± sÄ±kÄ± tutuyor ama yanlÄ±ÅŸ kullanÄ±yoruz, anahtarlarÄ± Ã§oÄŸu zaman uygun olmayan kilitlere sokup duruyor ama aÃ§Ä±lmayÄ±nca kÄ±zÄ±yoruz...

Kime mi?

BaÅŸkalarÄ±na...

Ama neden baÅŸkalarÄ±nÄ± suÃ§luyoruz ki..?

Anahtarlar bizde deÄŸil mi ve kilitleri biz seÃ§miyor muyuz..?

Ama ÅŸikayetÃ§iyiz..?

Peki nedir bu anahtarlar...?

Ã–nce onlarÄ± tanÄ±yalÄ±m...

YaÅŸamÄ±mÄ±zda yani bugÃ¼nÃ¼n dÃ¼nyasÄ±nda varolan ve sÃ¼rekli kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anahtar sÃ¶zcÃ¼kler fazla deÄŸildir...

12 tane anahtarÄ±mÄ±z vardÄ±r...

BÄ°LGÄ°

EÄžÄ°TÄ°M VE DÃœÅžÃœNME ANAHTARI



YETENEK - ÅžANS

HAKSIZLIK ANAHTARI



Ã‡ALIÅžMA - SORUMLULUK VE YÃ–NETME ANAHTARI

SAYGI VE Ä°TÄ°BAR ANAHTARI



DAVRANIÅž

ANLAÅžMAZLIK VE SÃ–Z VERME ANAHTARI

ARKADAÅžLIK VE Ã–ZÃœR DÄ°LEME ANAHTARI



DUYGU

YANILMAK VE YENÄ°LGÄ° ANAHTARI

DÃœÅžMANLIK VE BUNALIM ANAHTARI

KISKANÃ‡LIK VE KÃ–TÃœMSERLÄ°K ANAHTARI

KURNAZLIK VE TARTIÅžMA ANAHTARI

RÄ°SK VE Ä°NANMA ANAHTARI

GERÃ‡EK VE GELECEK ANAHTARI

Bundan sonra yapmamÄ±z gereken ÅŸey bu anahtar sÃ¶zcÃ¼klerle KABUL ve UYUM kilitlerini birbirlerine uydurmaktÄ±r...

Hepsi bu kadar...

Â

Â

Â