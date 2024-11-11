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Son dakika sağanak uyarısı | Yarın (12 Kasım) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri yayınlandı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Son dakika sağanak uyarısı | Yarın (12 Kasım) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteoroloji il il hava durumu tahminleri yayınlandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 22:00

Son dakika hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde sıcaklıklar düşerken, yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre salı günü İstanbul'un batısı ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinde sağanak yağış görülecek. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı? İşte, il il 12 Kasım hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Hatay, Erzincan, Erzurum, Kars, Muş, Batman ve Siirt çevreleri ile İstanbul'un batısı ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Yurdumuzun iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

CUMA GÜNÜNE DİKKAT

Yapılan son tahminlere göre cuma gününden itibaren sıcaklıkların kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşmesi bekleniyor.

Son dakika sağanak uyarısı | Yarın (12 Kasım) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteoroloji il il hava durumu tahminleri yayınlandı

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul'un batısı ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, batısı akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Son dakika sağanak uyarısı | Yarın (12 Kasım) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteoroloji il il hava durumu tahminleri yayınlandı

A.KARAHİSAR 1°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 7°C, 22°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 9°C, 20°C
Parçalı bulutlu

MANİSA 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevrelerinin akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

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ADANA 11°C, 25°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 15°C, 24°C
Parçalı bulutlu

HATAY 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN 14°C, 25°C
Parçalı bulutlu

Son dakika sağanak uyarısı | Yarın (12 Kasım) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteoroloji il il hava durumu tahminleri yayınlandı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI 1°C, 19°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 4°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

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DÜZCE 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

Son dakika sağanak uyarısı | Yarın (12 Kasım) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteoroloji il il hava durumu tahminleri yayınlandı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AMASYA 2°C, 16°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 2°C, 17°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Erzincan, Erzurum, Kars ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

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ERZURUM -2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

KARS -7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

MALATYA 1°C, 16°C
Parçalı bulutlu

VAN 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 20°C
Parçalı bulutlu

SİİRT 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 11°C, 21°C
Parçalı bulutlu

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