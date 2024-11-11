Son dakika sağanak uyarısı | Yarın (12 Kasım) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri yayınlandı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Hatay, Erzincan, Erzurum, Kars, Muş, Batman ve Siirt çevreleri ile İstanbul'un batısı ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Yurdumuzun iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
CUMA GÜNÜNE DİKKAT
Yapılan son tahminlere göre cuma gününden itibaren sıcaklıkların kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşmesi bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul'un batısı ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
EDİRNE 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, batısı akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 7°C, 22°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 9°C, 20°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevrelerinin akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ADANA 11°C, 25°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 15°C, 24°C
Parçalı bulutlu
HATAY 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
MERSİN 14°C, 25°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI 1°C, 19°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 4°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BOLU 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
AMASYA 2°C, 16°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 2°C, 17°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Erzincan, Erzurum, Kars ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ERZURUM -2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
KARS -7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
MALATYA 1°C, 16°C
Parçalı bulutlu
VAN 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 7°C, 20°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 11°C, 21°C
Parçalı bulutlu