Son dakika sağanak uyarısı | Yarın (12 Kasım) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri yayınlandı!

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Hatay, Erzincan, Erzurum, Kars, Muş, Batman ve Siirt çevreleri ile İstanbul'un batısı ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Yurdumuzun iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

CUMA GÜNÜNE DİKKAT

Yapılan son tahminlere göre cuma gününden itibaren sıcaklıkların kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul'un batısı ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, batısı akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 7°C, 22°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 9°C, 20°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevrelerinin akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

ADANA 11°C, 25°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 15°C, 24°C

Parçalı bulutlu

HATAY 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN 14°C, 25°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI 1°C, 19°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 4°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU 4°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

Haberin Devamı

DÜZCE 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 1°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AMASYA 2°C, 16°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 2°C, 17°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Erzincan, Erzurum, Kars ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

ERZURUM -2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

KARS -7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

MALATYA 1°C, 16°C

Parçalı bulutlu

VAN 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 20°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 11°C, 21°C

Parçalı bulutlu