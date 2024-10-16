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SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (17 Ekim) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji'den 5 ile kuvvetli sağanak uyarısı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (17 Ekim) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden 5 ile kuvvetli sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 22:07

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji'nin son dakika raporuyla yayınlandı. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yağışla beraber hava sıcaklığı düşerken, perşembe günü için yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Giresun'un doğusu, Trabzon'un batısı ile Rize ve Artvin ile Sakarya'da kuvvetli sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklıklarının ise yarından itibaren hissedilir derecede düşerek ülke genelinde mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? Yağmur var mı? İşte, il il 17 Ekim hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

SON DAKİKA YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinde itibaren Giresun'un doğusu, Trabzon'un batısı ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (17 Ekim) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden 5 ile kuvvetli sağanak uyarısı

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 13°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 13°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

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İZMİR 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 22°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (17 Ekim) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden 5 ile kuvvetli sağanak uyarısı

HATAY 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 21°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

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ESKİŞEHİR 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra kuzey çevreleri aralıklı sağanak yağışlı

KONYA 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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SİNOP 12°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 11°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.

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AMASYA 10°C, 17°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ARTVİN 13°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 14°C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 16°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Bitlis, Muş ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzeybatısı, Iğdır'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 6°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN 7°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır ve Batman çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzeydoğusu, Siirt'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 12°C, 20°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 15°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 18°C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 19°C, 27°C
Çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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