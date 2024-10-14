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SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (15 Ekim) hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar düşüyor... Perşembe gününe dikkat!

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#Yarın Hava Nasıl Olacak
SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (15 Ekim) hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar düşüyor... Perşembe gününe dikkat
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 21:16

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji'nin son dakika raporuyla yayınlandı. İstanbul başta olmak üzere serin ve yağışlı hava birçok ilde etkisini artırırken, perşembe günü için yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre hava sıcaklığının Perşembe gününden itibaren hissedilir derecede azalarak ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Salı günü ise Hatay kıyıları ile Bingöl ve Sinop çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Peki, yarın hava nasıl olacak? Nerelerde yağmur var? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 15 Ekim hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Hatay kıyıları ile Bingöl ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve batı kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı Perşembe gününden itibaren hissedilir derecede azalarak ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

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EDİRNE 11°C, 25°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 15°C, 22°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 13°C, 23°C
Parçalı bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (15 Ekim) hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar düşüyor... Perşembe gününe dikkat

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii ve Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 22°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 22°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde kuzey ve batısında pus, yer yer sis bekleniyor.

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ANKARA 9°C, 23°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 24°C
Parçalı bulutlu

KONYA 13°C, 25°C
Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR 13°C, 22°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin batısının iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 8°C, 22°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 10°C, 23°C
Parçalı bulutlu

SİNOP 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 20°C
Parçalı bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (15 Ekim) hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar düşüyor... Perşembe gününe dikkat

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ERZURUM 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 3°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 31°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 30°C
Parçalı bulutlu

SİİRT 17°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 18°C, 31°C
Parçalı bulutlu

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Yarın Hava Nasıl Olacak

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