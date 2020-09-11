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Futbol
Haber Giriş: 11.09.2020 - 10:10 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın lisansı çıktı!

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Fenerbahçe'de yeni transferlerin lisansları tek tek çıkıyor. Son olarak Enner Valencia'nin lisansı Çaykur Rizespor maçında saatler kala çıkarıldı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni transfer Enner Valencia'nın lisansı çıkarıldı.

Ekvadorlu oyuncu, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda bu akşam oynayacak Çaykur Rizespor maçında forma giyebilecek.

Sarı lacivertli kulüp, yeni transferlerin lisanslarının çıkabilmesi için dün tüm gerekli ve ilgili belgeleri Türkiye Futbol Federasyonu'na göndermişti.

FENERBAHÇE'NİN ÇAYKUR RİZESPOR KAFİLESİNDE KİMLER VAR?

Milli takımda Sakatlanan Mert Hakan Yandaş ile sağ üst baldırında sertleşme olan Filip Novak, Karadeniz ekibine karşı forma giyemeyecek. Öte yandan Genoa ile transfer görüşmesi yapan Miha Zajc da kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Barış Sungur, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Lemos, Enner Valencia, Mame Thiam ve İsmail Yüksek ise Rize kafilesine dahil edildi.

Son Dakika | Fenerbahçede Enner Valencianın lisansı çıktı

 

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