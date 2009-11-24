Sizin yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±z hangisi?
YÄ±ldÄ±zlar gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±nÄ±zÄ±, iliÅŸkilerinizi, salÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± ve burcunuz hakkÄ±nda size bir Ã§ok ipucu veriyor. Peki sizin yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±z hangisi?
KOÃ‡:
Â Â Â Â Mars: Cazibe, SavaÅŸ, ve Seks temsilcisiÂ Â Â
BOÄžA:Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Â Â Â Â VenÃ¼s: GÃ¼zellik, Sevgi, ve GÃ¼zel Sanatlar temsilcisiÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Ä°KÄ°ZLER:
Â Â Â Â MerkÃ¼ri: Zeka, Hareket temsilcisiÂ Â Â Â Â
YENGEÃ‡:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Â Â Â Ay: Hislerin temsilcisi
ASLAN:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Â Â Â GÃ¼neÅŸ: ÃœstÃ¼n gÃ¼cÃ¼n temsilcisiÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
BAÅžAK:Â Â Â Â Â Â Â
Â Â Â Â MerkÃ¼ri: Zeka, Hareket temsilcisi
TERAZÄ°:Â Â Â Â Â Â Â Â
Â Â Â Â VenÃ¼s: GÃ¼zellik, Sevgi, ve GÃ¼zel Saatlar temsilcisi
AKREP:
Â Â Â Â Pluton: Yeni Åžartlar temsilcisi
Â Â Â Mars: Cazibe, SavaÅŸ temsilcisi
YAY:
Â Â Â Â JÃ¼piter: NeÅŸe, Zenginlik temsilcisi
OÄžLAK:
Â Â Â Â SatÃ¼rn: Disiplin temsilcisi
KOVA:
Â Â Â ÃœranÃ¼s: DeÄŸiÅŸiklik, Ani BaÅŸlangÄ±Ã§ ve SonuÃ§lar temsilcisi
BALIK:
Â Â Â Â NeptÃ¼n: Hayaller temsilcisi
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