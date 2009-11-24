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Astroloji
Haber GiriÅŸ: 24.11.2009 - 10:14 | Son GÃ¼ncelleme:

Sizin yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±z hangisi?

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YÄ±ldÄ±zlar gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±nÄ±zÄ±, iliÅŸkilerinizi, salÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± ve burcunuz hakkÄ±nda size bir Ã§ok ipucu veriyor. Peki sizin yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±z hangisi?

KOÃ‡:
Â Â Â Â  Mars: Cazibe, SavaÅŸ, ve Seks temsilcisiÂ Â Â

BOÄžA:Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Â Â Â Â  VenÃ¼s: GÃ¼zellik, Sevgi, ve GÃ¼zel Sanatlar temsilcisiÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Ä°KÄ°ZLER:
Â Â Â Â  MerkÃ¼ri: Zeka, Hareket temsilcisiÂ Â Â Â Â

YENGEÃ‡:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Â Â Â  Ay: Hislerin temsilcisi

ASLAN:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Â Â Â  GÃ¼neÅŸ: ÃœstÃ¼n gÃ¼cÃ¼n temsilcisiÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

BAÅžAK:Â Â Â Â Â Â Â
Â Â Â Â  MerkÃ¼ri: Zeka, Hareket temsilcisi

TERAZÄ°:Â Â Â Â Â Â Â Â
Â Â Â Â  VenÃ¼s: GÃ¼zellik, Sevgi, ve GÃ¼zel Saatlar temsilcisi

AKREP:
Â Â Â Â  Pluton: Yeni Åžartlar temsilcisi
Â Â Â  Mars: Cazibe, SavaÅŸ temsilcisi

YAY:
Â Â Â Â  JÃ¼piter: NeÅŸe, Zenginlik temsilcisi

OÄžLAK:
Â Â Â Â  SatÃ¼rn: Disiplin temsilcisi

KOVA:
Â Â Â  ÃœranÃ¼s: DeÄŸiÅŸiklik, Ani BaÅŸlangÄ±Ã§ ve SonuÃ§lar temsilcisi

BALIK:
Â Â Â Â  NeptÃ¼n: Hayaller temsilcisi

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