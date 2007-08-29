Sizin ağacınız hangisi

Doğum Aralığı Ağaç cinsi

23 Aralık - 31 Aralık Elma Ağacı

01 Ocak -11 Ocak Köknar

12 Ocak - 24 Ocak Karaağaç

25 Ocak - 03 Şubat Selvi

04 Şubat - 08 Şubat Kavak

09 Şubat - 18 Şubat Sedir

19 Şubat - 28 Şubat Çam

01 Mart - 10 Mart Salkımsöğüt

11 Mart - 20 Mart Ihlamur

21 Mart - 22 Mart Meşe

22 Mart - 31 Mart Fındık

01 Nisan - 10 Nisan Üvez

11 Nisan - 20 Nisan Akçaağaç

21 Nisan - 30 Nisan Ceviz

01 Mayıs - 14 Mayıs Kavak

15 Mayıs - 24 Mayıs Kestane

25 Mayıs - 03 Haziran Dişbudak

04 Haziran - 13 Haziran Gürgen

14 Haziran - 23 Haziran İncir

24 Haziran - 25 Haziran Huş

25 Haziran - 04 Temmuz Elma Ağacı

05 Temmuz -14 Temmuz Çam

15 Temmuz - 25 Temmuz Karaağaç

26 Temmuz - 04 Ağustos Selvi

04 Ağustos -13 Ağustos Kavak

14 Ağustos - 23 Ağustos Sedir

24 Ağustos - 02 Eylül Çam

03 Eylül - 12 Eylül Salkımsöğüt

13 Eylül - 22 Eylül Ihlamur

23 Eylül - 24 Eylül Zeytin

24 Eylül - 03 Ekim Fındık

04 Ekim - 13 Ekim Üvez

14 Ekim - 23 Ekim Akçaağaç

24 Ekim - 11 Kasım Ceviz

12 Kasım - 21 Kasım Kestane

22 Kasım - 01 Aralık Dişbudak

02 Aralık - 11 Aralık Gürgen

12 Aralık - 21 Aralık İncir

22 Aralık - 23 Aralık Kayın

VE AÇIKLAMALARI ;

ELMA: (AŞK) Cazibeli, Fiziksel olarak dikkat çekici ve etkileyici. Hoş bir auraya sahip. Flötrçü ve maceraperest ama hassas ve her zaman aşık bir tip. Sevmeye ve Sevilmeye meraklı. Sadık ve hassas bir eş. Cömert. Bilimsel

konulara yeteneği var. Bugün için yaşar. Hayal gücü yüksek.

DİŞBUDAK : (HIRS) Farklı bir çekiciliğe sahip, hayat dolu, talepkar, düşüncesizce hareket eden ve eleştirilere kulak asmayan biri. Hırslı, akıllı, yetenekli, kaderine hükmetmeyi seven, egoist olmaya elverişlidir. Ama ona güvenebilirsiniz. Bazen beyni kalbine hükmedebilir. İlişkileri çok ciddiye alır ve sadıktır.

KAYIN : (YARATICILIK) İyi bir zevki vardır. Görünüşe ve kendi görüntüsüne önem verir. Materyalist sayılır. Hayatı ve kariyeri için çok ve düzenli çalışır. Ekonomiktir. Gereksiz risklere girmez. Makul bir tiptir. Diyet ve sporla fiziğine dikkat eder.

HUŞ : (ESİNLENME) Hayat dolu, ekliyeyici, elegan, arkadaş canlısı, gösterişten uzak, mütevazi, aşırılıktan hoşlanmayan, kaba şeylerden nefret eden biridir. Doğal ve sakin bir yaşamı tercih eder. Fazla tutkulu değildir. Hayal gücü yüksek ve az hırslıdır. Sakin ve uygun ortamlar yaratır.

SEDİR : (GÜVEN) Zarif, her ortama ayak uydurabilen, lüksü seven, sağlığına dikkat eden, kendine güvenen, başkalarına da biraz yukarıdan bakan biridir. Kararlı, Sabırsız ve Başkalarını etkilemeyi sever. İyimser ve beceriklidir. Tek ve gerçek aşkını bekler. Çabuk karar verir.

KESTANE : (DÜRÜSTLÜK) Alışılmadık bir güzelliği vardır ve insanları etkilemek gibi bir derdi yoktur. Adil ve neşelidir. Doğuştan diplomattır. Çok kolay huzursuzluğa kapılır ama her türlü ilişkisinde hassasdır. Bazen olağandışı davranır. Sevgili bulmakta güçlük çeker.

SELVİ : (SADAKAT) Güçlü, fiziksel olarak kaslı, her ortama uyabilen, hayatla fazla uğraşmayan, hoşnut, iyimser, paraya meraklıdır.Yalnızlıktan nefret eder. Kolay kolay tatmin edilemeyecek kadar tutkuludur. Ama sadıktır. Modu çabuk değişir. Kurallara boyun eğmez. Biraz da ukala ve ilgisizdir.

KARAAĞAÇ : (ASİL) Müşfik, fiziksel olarak düzgün, giyimine dikkat eden, taleplerinde aşırılığa kaçmayan, insanlara neşe verebilen, liderlik etmeyi seven ama kendisinin altta olmayı sevmeyen biridir. Dürüst ve sadık bir eştir. Başkaları için karar vermeyi sever. Cömerttir. Pratik zekası güçlü ve iyi bir espri anlayışı vardır.

İNCİR : (HASSASİYET) Çok güçlü, bağımsız, tartışmalara ve zıtlıklara fazla izin vermeyen, aile hayatına düşkün, iyi bir baba ve hayvanseverdir. Sosoyal bir kelebek gibidir. Espriden anlar, aylaklığı ve tembelliği de sever. Bencilliği vardır. Akıllı ve pratiktir.

KÖKNAR : (GİZEM) Sıradışı bir zevki vardır. Sofistike ve kadirsinaştır. Güzel olan her şeyi sever. Dikbaşlı, çabuk mod değiştiren, bencil olmasına rağmen kendisine yakın olanlarla ilgilenen biridir. Çok mütevazi olduğu söylenemez. Hırslıdır ve memnun edilmesi zor bir sevgilidir. Çok arkadaşı vardır ve ona çok güvenebilirsiniz.

FINDIK : (OLAĞANÜSTÜ) Çekici, anlayışlı, insanları nasıl etkileyeceğini bilen, fazla talepkar olmayan, sosyal hayatta aktif ve girişken hatta dövüşken biridir. Popülerdir. Psikolojik durumu çabuk değişir. Kaprisli bir aşıktır. Ama dürüst ve eşine toleranslı davranır. Kusursuz bir yargı yeteneği vardır.

GÜRGEN : (ZEVK SAHİBİ) Dış görüntüsüne ve bakımlı olmaya dikkat eder. Zevk sahibidir. Başkalarını kendinden fazla düşünür. Hayatı mümkün olduğunca kolay bir hale getirmeye çalışır. Disiplinli bir hayat için kılavuzluk eder. İlişkilerinde kibardır. Farklı sevgililer bulmak ister. Duygularıyla ilgili olarak mutluluğu yakalaması kolay olmaz. Çoğunlukla da başkalarına güvenmez ve kararlarından asla emin olmaz.

IHLAMUR : (ŞÜPHE) Hayatın ona getirdiklerini kabul eder. Kavga ve tartışmadan nefret eder. Çalışkandır. Tembelliği ve bencilliği hiç sevmez. Streslidir. Yumuşak huylu ve merhametlidir. Arkadaşları için çekinmeden fedakarlık yapar. Becerikli olmasına rağmen bunları değerlendirmesini bilmez. Mızmızdır, kıskanç ama vefalıdır.

AKÇAAĞAÇ : (ÖZGÜR ZEKA) Hayal gücü ve orjinallikle dolu hiç de sıradan olmayan biridir. Utangaç, hırslı, gururlu, kendine güvenen, yeni deneyimlere aç biridir. Genellikle sinirli ve gergin bir yapısı vardır. Hafızası kuvvetlidir. Çok kolay öğrenir. Aşk hayatı biraz karmaşıktır. Başkalarını etkilemeyi sever.

MEŞE : (CESARET) Sağlam yaradışlı, cesur, güçlü, bağımsız ve girişkendir. Acıma duygusu çok yoktur. İşini şansa bırakmayı sevmez. Ayaklarını yere sağlam basmak ister. Hareketlidir.

ZEYTİN : (ERDEM) Makul biridir. Güneşi ve sıcak havaları sever. Kibar duyguları vardır. Öfke ve şiddetten kaçınır. Sakin ve toleranslıdır. Adalet duygusu gelişmiştir. Hassas kıskançlıktan uzak bir yapısı vardır. Okumayı ve sofistike insanlarla muhatap olmayı sever.

ÇAM : (TİTİZ) Uyumlu ilişkileri sever. Dinç ve güçlüdür. Nasıl rahat edebileceğini bilir. Doğal ve hareketli biridir. İyi bir partnerdir. Çok arkadaş delisi değildir. Çabuk aşık olur ama ateşi çabuk söner. Herşeyden kolay vazgeçebilir.

İdeali bulana kadar her şey geçicidir. Güvenilir ve pratiktir.

KAVAK : (TATMİNSİZ ) Arkasının güçlü olmasını ve sıkı insanlarla muhatap olmasını sever. Çok seçicidir. Artistik bir doğası vardır. Kin tutar. İyi bir organizatördür. Felsefik takılmayı sever. Ama her durumda ona güvenilebilen biridir. İlişkilerini de çok önemser.

ÜVEZ : (HASSASİYET ) Dikkat çekici, neşe verici, bencillikten uzak, dikkat çekmeyi seven biridir. Hayata bağlıdır. Yerine ve duruma göre hem bağımlı hem de bağımsız olabilir. Zevklidir. Duygusal, hassas, tutkulu ve artistik özellikleri vardır. İyi bir eş olur ama çok zor affeder.

CEVİZ : (TUTKU) Garip ve zıtlıklarla dolu biridir. Egoist ve agresiftir. Beklenmedik tepkiler gösterir. Asil bir ruhu vardır. Spontandır. Çok hırslıdır ve hiç esnekliği yoktur. Zor ve alışılmışın dışında bir eştir. Çok zor beğenir. Çok kıskanç ve tutkuludur. Sadece takdir eder. Uyum göstermek için fazla fedakarlık etmekten de hoşlanmaz. İlginç stratejiler üretmeyi sever.

SALKIMSÖĞÜT : (MELANKOLİ) Güzel ve çok melankoliktir. Etkileyicidir. Güzel ve zevkli şeylere meraklıdır. Seyahat etmeyi sever. Hayalperesttir. Kaprisli ama dürüsttür. Başkalarının duygularına önem verir. Çabuk etki altında kalır ama beraber yasanması zor biridir. Talepkardır. Sezgileri de kuvvetlidir. Aşıkken acı çeker ama demir atabileceği birini bulabilir.

