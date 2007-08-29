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ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Sizin ağacınız hangisi

    Sizin ağacınız hangisi

    Hürriyet Haber
    29.08.2007 - 15:48 | Son Güncelleme:

    Celtic Astroloji doğanın ta kendisidir ve burçlar ağaçlara göre belirlenir. Yani doğduğunuz gün, hangi ağaçla ilgili olduğunuzu gösterir. Şimdi kendinizi arayın ve o ağaçla özdeşleşin ve onu koruyun...

    Doğum Aralığı                     Ağaç cinsi

    23 Aralık - 31 Aralık           Elma Ağacı
    01 Ocak -11 Ocak              Köknar
    12 Ocak - 24 Ocak              Karaağaç
    25 Ocak - 03 Şubat            Selvi
    04 Şubat - 08 Şubat            Kavak
    09 Şubat - 18 Şubat            Sedir
    19 Şubat - 28 Şubat            Çam
    01 Mart - 10 Mart             Salkımsöğüt
    11 Mart - 20 Mart              Ihlamur
    21 Mart - 22 Mart                         Meşe
    22 Mart - 31 Mart              Fındık
    01 Nisan - 10 Nisan          Üvez
    11 Nisan - 20 Nisan          Akçaağaç
    21 Nisan - 30 Nisan          Ceviz
    01 Mayıs - 14  Mayıs         Kavak
    15 Mayıs - 24  Mayıs          Kestane
    25 Mayıs - 03 Haziran  Dişbudak
    04 Haziran - 13 Haziran    Gürgen
    14 Haziran - 23 Haziran   İncir
    24 Haziran - 25 Haziran                Huş
    25 Haziran - 04 Temmuz    Elma Ağacı
    05 Temmuz -14 Temmuz       Çam
    15 Temmuz - 25 Temmuz      Karaağaç
    26 Temmuz - 04 Ağustos    Selvi
    04 Ağustos -13 Ağustos    Kavak
    14 Ağustos - 23 Ağustos   Sedir
    24 Ağustos - 02 Eylül       Çam
    03 Eylül - 12 Eylül            Salkımsöğüt
    13 Eylül - 22 Eylül            Ihlamur
    23 Eylül - 24 Eylül                        Zeytin
    24 Eylül - 03 Ekim              Fındık
    04 Ekim - 13 Ekim                  Üvez
    14 Ekim - 23 Ekim                  Akçaağaç
    24 Ekim - 11 Kasım               Ceviz
    12 Kasım - 21 Kasım            Kestane
    22 Kasım - 01 Aralık           Dişbudak
    02 Aralık - 11 Aralık          Gürgen
    12 Aralık - 21 Aralık          İncir
    22 Aralık - 23 Aralık                     Kayın

    VE AÇIKLAMALARI ;

    ELMA: (AŞK) Cazibeli, Fiziksel olarak dikkat çekici ve etkileyici. Hoş bir auraya sahip. Flötrçü ve maceraperest ama hassas ve her zaman aşık bir tip. Sevmeye ve Sevilmeye meraklı. Sadık ve hassas bir eş. Cömert. Bilimsel
    konulara yeteneği var. Bugün için yaşar. Hayal gücü yüksek.

    DİŞBUDAK : (HIRS) Farklı bir çekiciliğe sahip, hayat dolu, talepkar, düşüncesizce hareket eden ve eleştirilere kulak asmayan biri. Hırslı, akıllı, yetenekli, kaderine hükmetmeyi seven, egoist olmaya elverişlidir. Ama ona güvenebilirsiniz. Bazen beyni kalbine hükmedebilir. İlişkileri çok ciddiye alır ve sadıktır.

    KAYIN : (YARATICILIK) İyi bir zevki vardır. Görünüşe ve kendi görüntüsüne  önem verir. Materyalist sayılır. Hayatı ve kariyeri için çok ve düzenli çalışır. Ekonomiktir. Gereksiz risklere girmez. Makul bir tiptir. Diyet ve sporla fiziğine dikkat  eder.

    HUŞ : (ESİNLENME) Hayat dolu, ekliyeyici, elegan, arkadaş canlısı, gösterişten uzak, mütevazi, aşırılıktan hoşlanmayan, kaba şeylerden nefret eden biridir. Doğal ve sakin  bir yaşamı tercih eder. Fazla tutkulu değildir. Hayal gücü yüksek ve az hırslıdır. Sakin ve uygun ortamlar yaratır.

    SEDİR : (GÜVEN) Zarif, her ortama ayak uydurabilen, lüksü seven, sağlığına dikkat eden, kendine güvenen, başkalarına da biraz yukarıdan bakan biridir. Kararlı, Sabırsız ve Başkalarını etkilemeyi sever. İyimser ve beceriklidir. Tek ve gerçek aşkını bekler. Çabuk karar verir.

    KESTANE : (DÜRÜSTLÜK) Alışılmadık bir güzelliği vardır ve insanları etkilemek gibi bir derdi yoktur. Adil ve neşelidir. Doğuştan diplomattır. Çok kolay huzursuzluğa kapılır ama her türlü ilişkisinde hassasdır. Bazen olağandışı davranır. Sevgili bulmakta güçlük çeker.

    SELVİ : (SADAKAT) Güçlü, fiziksel olarak kaslı, her ortama uyabilen, hayatla fazla uğraşmayan, hoşnut, iyimser, paraya meraklıdır.Yalnızlıktan nefret eder. Kolay kolay tatmin edilemeyecek kadar tutkuludur.  Ama sadıktır. Modu çabuk değişir. Kurallara boyun eğmez. Biraz da ukala ve  ilgisizdir.

    KARAAĞAÇ : (ASİL) Müşfik, fiziksel olarak düzgün, giyimine dikkat eden,  taleplerinde aşırılığa kaçmayan, insanlara neşe verebilen, liderlik etmeyi seven ama kendisinin altta olmayı sevmeyen biridir. Dürüst ve sadık bir eştir. Başkaları için karar vermeyi sever. Cömerttir. Pratik zekası güçlü ve iyi bir espri anlayışı vardır.

    İNCİR : (HASSASİYET) Çok güçlü, bağımsız, tartışmalara ve zıtlıklara fazla izin vermeyen, aile hayatına düşkün, iyi bir baba ve hayvanseverdir. Sosoyal bir kelebek gibidir. Espriden anlar, aylaklığı ve tembelliği de sever. Bencilliği vardır. Akıllı ve pratiktir.

    KÖKNAR : (GİZEM) Sıradışı bir zevki vardır. Sofistike ve kadirsinaştır. Güzel olan her şeyi sever. Dikbaşlı, çabuk mod değiştiren, bencil olmasına rağmen kendisine yakın olanlarla ilgilenen biridir. Çok mütevazi olduğu söylenemez. Hırslıdır ve memnun edilmesi zor bir sevgilidir. Çok arkadaşı vardır ve ona çok güvenebilirsiniz.

    FINDIK : (OLAĞANÜSTÜ) Çekici, anlayışlı, insanları nasıl etkileyeceğini bilen, fazla talepkar olmayan, sosyal hayatta aktif ve girişken hatta dövüşken biridir. Popülerdir. Psikolojik durumu çabuk değişir. Kaprisli bir aşıktır.  Ama dürüst ve eşine toleranslı davranır. Kusursuz bir yargı yeteneği  vardır.

    GÜRGEN : (ZEVK SAHİBİ) Dış görüntüsüne ve bakımlı olmaya dikkat eder. Zevk sahibidir. Başkalarını kendinden fazla düşünür. Hayatı mümkün olduğunca kolay bir hale getirmeye çalışır. Disiplinli bir hayat için kılavuzluk eder. İlişkilerinde kibardır. Farklı sevgililer bulmak ister. Duygularıyla ilgili olarak mutluluğu yakalaması kolay olmaz. Çoğunlukla da başkalarına güvenmez ve kararlarından asla emin olmaz.

    IHLAMUR : (ŞÜPHE) Hayatın ona getirdiklerini kabul eder. Kavga ve tartışmadan nefret eder. Çalışkandır. Tembelliği ve bencilliği hiç sevmez. Streslidir. Yumuşak huylu ve merhametlidir. Arkadaşları için çekinmeden fedakarlık yapar. Becerikli olmasına rağmen bunları değerlendirmesini bilmez. Mızmızdır, kıskanç ama vefalıdır.

    AKÇAAĞAÇ : (ÖZGÜR ZEKA) Hayal gücü ve orjinallikle dolu hiç de sıradan olmayan biridir. Utangaç, hırslı, gururlu, kendine güvenen, yeni deneyimlere aç biridir. Genellikle sinirli ve gergin bir yapısı vardır. Hafızası kuvvetlidir. Çok kolay öğrenir. Aşk hayatı biraz karmaşıktır. Başkalarını etkilemeyi sever.

    MEŞE : (CESARET) Sağlam yaradışlı, cesur, güçlü, bağımsız ve girişkendir. Acıma duygusu çok yoktur. İşini şansa bırakmayı sevmez. Ayaklarını yere  sağlam basmak ister. Hareketlidir.

    ZEYTİN : (ERDEM) Makul biridir. Güneşi ve sıcak havaları sever. Kibar duyguları vardır. Öfke ve şiddetten kaçınır. Sakin ve toleranslıdır. Adalet duygusu gelişmiştir. Hassas kıskançlıktan uzak bir yapısı vardır. Okumayı ve sofistike insanlarla muhatap olmayı sever.

    ÇAM : (TİTİZ) Uyumlu ilişkileri sever. Dinç ve güçlüdür. Nasıl rahat edebileceğini bilir. Doğal ve hareketli biridir. İyi bir partnerdir. Çok arkadaş delisi değildir. Çabuk aşık olur ama ateşi çabuk söner. Herşeyden kolay vazgeçebilir.
    İdeali bulana kadar her şey geçicidir. Güvenilir ve pratiktir.

    KAVAK : (TATMİNSİZ ) Arkasının güçlü olmasını ve sıkı insanlarla muhatap olmasını sever. Çok seçicidir. Artistik bir doğası vardır. Kin tutar. İyi bir organizatördür. Felsefik takılmayı sever. Ama her durumda ona güvenilebilen biridir. İlişkilerini de çok önemser.

    ÜVEZ : (HASSASİYET ) Dikkat çekici, neşe verici, bencillikten uzak, dikkat  çekmeyi seven biridir. Hayata bağlıdır. Yerine ve duruma göre hem bağımlı hem de bağımsız olabilir. Zevklidir. Duygusal, hassas, tutkulu ve artistik özellikleri vardır. İyi bir eş olur ama çok zor affeder.

    CEVİZ : (TUTKU) Garip ve zıtlıklarla dolu biridir. Egoist ve agresiftir. Beklenmedik tepkiler gösterir. Asil bir ruhu vardır. Spontandır. Çok hırslıdır ve hiç esnekliği yoktur. Zor ve alışılmışın dışında bir eştir. Çok zor beğenir. Çok kıskanç ve tutkuludur. Sadece takdir eder. Uyum göstermek için fazla fedakarlık etmekten de hoşlanmaz. İlginç stratejiler üretmeyi sever.

    SALKIMSÖĞÜT : (MELANKOLİ) Güzel ve çok melankoliktir. Etkileyicidir. Güzel ve zevkli şeylere meraklıdır. Seyahat etmeyi sever. Hayalperesttir. Kaprisli ama dürüsttür. Başkalarının duygularına önem verir. Çabuk etki altında kalır ama beraber yasanması zor biridir. Talepkardır. Sezgileri de kuvvetlidir. Aşıkken acı çeker ama demir atabileceği birini bulabilir.

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