Sizi nasıl bir Sevgililer Günü bekliyor?

Boğa burcu lüksü, yeme içmeyi ve yaşamın güzelliklerini simgelediği için bu Sevgililer Günü’nde özen gösterilmeyen hediyeler veya iyi planlanmayan durumlar, ilişkilerde yanlış anlaşılmalara ve bir tarafın kendini önemsiz ve değersiz hissetmesine neden olabilir. Fakat yaratıcılığımızın yüksek olduğu bir gün olacağı için aslında romantik jestler yapmak çok zor olmayacak. Ve belki de uzun süredir geçirmediğimiz kadar güzel ve romantik bir Sevgililer Günü geçireceğiz. Fakat Ay’ın olumsuz açıları sebebiyle bazen gerginlikler, ufak kazalar ve sakarlıklar veya fevri tepkiler de yaşanabilir. Bu güzel günün akışını bozmamak için ona gerekli önemi vermek, iyi planları yapmak ve ani tepkilerden kaçınmak iyi olabilir. Sevgi ile ve sevdiklerinizle kalın… Niobe Aslı Temel