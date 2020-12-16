Siz park edin, ücreti plakanız ödesin

“Güvenle Park Güler Yüzle Hizmet“ sloganıyla sürücülere kaliteli, güvenli, modern otopark hizmeti sunabilmek için kurulan ISPARK ve ödeme sistemi teknolojilerinde öncü marka Mastercard, hayata değer katan, bireylere zaman kazandıran çözümler sunmaya devam ediyor. Mastercard Türkiye ve İstanbul Büyükşehir Belediye iştiraklerinden İSPARK arasında yapılan iş birliği, görevliyi beklemeden ya da bozuk para aramadan ödeme yapmayı mümkün kılıyor.



Araç sahipleri İSPARK Mobil Uygulaması’na entegre edilen hızlı ve güvenli dijital ödeme platformu Masterpass altyapısı sayesinde ödeme için her seferinde kart bilgisi girmek zorunda kalmıyor. Plakalarını uygulamaya kaydeden sürücüler, ödemeyi ise otoparktan ayrılırken, uygulama üzerinden Masterpass’e kayıtlı kartlarından birini seçerek online olarak tamamlıyor. Yakın zamanda plaka tanıma sistemine de entegre edilecek uygulama sayesinde sürücüler plaka ile giriş yaptıkları otoparklarda çıkış bariyerine geldiklerinde yine mobil uygulama üzerinden ödemeyi tamamlayarak kolayca çıkış yapabilecek. İSPARK otoparklarını aylık abonelik sistemi ile kullananlar da ödemelerini uygulama üzerinden tek tıkla, hızlı ve kolay bir şekilde yapabiliyor.



İSPARK uygulamasında mobil ödemeyi kullanmak isteyenler, tek seferlik Masterpass kayıt işleminin ardından, cep telefonu ile kimlik doğrulaması yaparak, kayıtlı kartını 3 bini aşkın işyerinde hızlı ve güvenli ödeme için kullanabiliyor. Tüketicinin tercihine göre ödeme adımı otomatik ödeme talimatı ile uygulama üzerinden gerçekleşen dijital ödemeleri, otomatik ödeme seçeneğini tercih ederek tamamen zahmetsiz hale getirmek de mümkün. Akıllı şehirlere yönelik çalışmalarını sürdüren şirket, 16 milyonluk nüfusu ile dünyanın en büyük mega şehirlerinden biri olan İstanbul’da park ödemelerinin online uygulama üzerinden yapılmasına imkân veriyor.



Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan “Mastercard olarak iki kavrama çok önem veriyoruz: hız ve güven. Giderek büyüyen ve kalabalıklaşan şehirlerde insanların günlük hayatında yer tutan bazı rutinleri hızlandırarak, bireylerin hayatlarına değer katmaya, onlara mümkün olduğunca zaman kazandırmaya çalışıyoruz. İSPARK ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği sayesinde toplantıdan toplantıya yetişirken, etkinlik çıkışında ya da hafta sonu gezilerinde park yerinden çıkarken otopark görevlisi beklemeden, bozuk para aramadan ödeme yapılabilecek. Aynı hesaba 3 plakaya kadar kayıt yapma imkan veren uygulama sayesinde, aileler otopark ödemelerini tek bir kart üzerinden otomatik olarak yapabilecek. Bu sayede şirketler de çalışanlarına verdiği 3’e kadar aracın otopark sürelerini ve maliyetlerini kontrole ederek, ödemelerini Masterpass altyapısı ile hızlı ve güvenli ve otomatik bir şekilde yapabilecek” diye konuştu.



Ödeme onayında sesli marka kimliği

İSPARK ile yapılan entegrasyon Mastercard Türkiye’nin dijital ödeme çalışmaları kapsamında önemli bir adımı daha temsil ediyor. Bu uygulama ile, Mastercard tarafından 2019 yılında lanse edilen ve zamanla dünyaya yayılması hedeflenen sesli marka kimliği de ödeme adımına eklendi. Dijitalleşen dünyada, ses komutları ve sesle alışverişin artmasına paralel olarak, Mastercard ile yapılanan ödemelerin tamamlandığına dair bildirimin de markaya özel bir melodi ile verilmesi fikrinden hareketle ortaya çıkan ‘Mastercard sesli marka kimliği’ Türkiye’de İSPARK ödemelerinde de kullanılacak.

İlandır.